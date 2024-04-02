自分に合ったジム用ショートパンツ購入に役立つ3つのポイント

正しいジム用ショートパンツは、太もものとの摩擦を減らして目標達成を後押ししてくれる。ジム愛好者いわく、ワークアウトウェアがジムへ行く モチベーション になっているのは事実だ。軽量で適切な機能性を備えたショートパンツで、エクササイズの効果をアップしよう。

マラソンに向けたトレーニングや筋力トレーニングなど、目的が何であっても本質は変わらない。アスリートにふさわしいのは、自信、着用感、パフォーマンスを向上させる適切なショートパンツだ。でも、いったい何をチェックして選べばよいのだろうか。

あまりにも多い選択肢の中から、トレーニングやフィットネスに最適な一枚を探すのはなかなか難しい。オプションを絞るには、まず布地とフィット感から選ぶこと。快適で機能的な条件を探ってみよう。そのあとで、自分のファッション感覚に合ったデザインを選ぶのがおすすめだ。