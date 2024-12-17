体調が悪いときもワークアウトすべき？

回復の途中でエクササイズをする場合に最優先すべきことは、ジムには行かず、他人との接触を避けることだ。 新型コロナウイルス感染症と診断されたら、運動を再開する前に少なくとも5日間は休養し、自己隔離をする必要がある。 米国疾病管理予防センター（CDC）は、症状が現れた日または検査で陽性になった日の翌日を1日目とするよう定めている。

ワークアウトの負荷は、症状や運動歴によって異なるが、 どんな場合でも、再開初日に全力で取り組もうとしてはいけない。 「何もしなければ、体力は数日で低下します。以前と同じレベルに戻すには時間がかかります」とカードン氏は話す。

エクササイズを再開する場合は、最大でも通常の負荷の半分を目指すようにしよう。「ワークアウトを中断した期間の長さにもよりますが、原則として50％が妥当です」と、カードン氏はアドバイスする。

たとえば、病気から回復後にランニングを再開する場合は、1週間あたりの走行距離を半分に減らし、ペースを落として走るとよい。 最初の1〜2週間は、サイクリング、ローイング、エリプティカルなど、ローインパクトで強度の低いカーディオトレーニングを加え、少しずつ負荷を高めていくことを検討してほしいとカードン氏は話す。 ただし、ジムに行かないとそのようなエクササイズができないというのであれば、他人を感染リスクにさらすのを避けるために控えるべきだろう。

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取り組むワークアウトにウェイトリフティングが含まれている場合は、少なくとも普段より50％は負荷を落とすようにしよう。 「まだ、デッドリフトでどのくらい持ち上げられるかを試すのに良いタイミングではありません」とバラティ氏は言う。 ワークアウトの長さや頻度も減らしたほうがいいだろう。

バラティ氏とカードン氏は、病後にワークアウトを再開する場合、まず次のエクササイズを試してみることを推奨している。

ウォーキングまたは軽いジョギング

ゆっくりしたペースで動くスローヨガ

負荷が軽めの筋力トレーニング

スローペースのサイクリング

一方、回復期には次のエクササイズを控えるよう警告している。

高負荷インターバルトレーニング（H IIT）

IIT） 持久力ラン

グループで行うフィットネスクラス

ジムでのワークアウト

スキーなどのウィンタースポーツ

いずれの運動にしても、無理なく会話ができる程度の負荷で行うことがポイントだ。

ワークアウト中は体調を意識しよう。 調子が良ければ、負荷を10〜20％ずつ高めて、どんな調子か確かめる。 以前のレベルに戻るまで、10〜20％ずつ負荷を高めていけばよい。

めまい、吐き気、倦怠感、痛みなどを感じるようであれば、ワークアウトを中断するか、負荷を軽くすること。