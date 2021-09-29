コンプレッション ショートパンツの効果と正しい着方

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ランナーのためのコンプレッションショートパンツガイド
製品ガイド
その快適さと安定性から、多くのランナーに愛されているコンプレッションショートパンツ。そのメリットと効果は何か？そして正しい着用方法とは？
コンプレッションショートパンツは、さまざまなメリットをランナーにもたらす。普段のランニングギアのレパートリーに加えて着用すれば、快適性が向上し、摩擦が減り、パフォーマンスの改善につながる。怪我のリスクの軽減、関節の安定性向上、トレーニング後のリカバリー促進に利用するアスリートもいる。
しかし、コンプレッションショートパンツが効果を発揮する仕組みを知りたいランナーも多いはず。どのように着用すべきか？ ランニング時の正しい着用方法や、逆に間違った着用方法はあるのか？ コンプレッションショートパンツとは、つまりどんなアイテムなのか？ そんな疑問を解決していこう。
コンプレッションショートパンツとは？
コンプレッションショートパンツとは、伸縮性のある素材を使用し、体のラインにフィットする圧縮勾配を通じて大臀筋、大腿四頭筋、ハムストリングに圧力をかけるショートパンツである。見かけは通常のアスレチックショートパンツに似ているが、体に力学的な圧力を加えて安定させ、着圧でサポートするように設計されている。このような理由から、ランナーの間で人気が高い。
理想的なコンプレッションショートパンツの素材は、ポリエステルとスパンデックスの組み合わせだ。この2つの素材は耐久性、軽量性、速乾性、サポート性を備えている。コンプレッションショートパンツの初回着用時は、締め付けられるようにタイトな着心地を感じるはずだ。このきつさは必要な機能である。ゆったりとしたフィット感では、十分な圧力がかからず、せっかくの機能性が発揮されないからだ。
着圧がランナーに及ぼすメリットとは？
筋肉に圧力がかかることで血流が増加し、より多くの栄養素が筋肉に送られる。激しい活動中にも最高のパフォーマンスを発揮できるよう、必要な栄養素の供給量が増える。この着圧によって、ランニングから得られる効果がさらに高まる可能性もある。
ランニング中に空気の流れをうまく活用できるようになるのだ。滑らかなタイトフィットのショートパンツが生み出す流線型のシルエットは、空気抵抗を低減する。スポーツに関する医学と科学のジャーナル『Medicine & Science in Sports and Exercise』に発表された画期的な研究によると、ほんのわずかな空気抵抗の減少がパフォーマンスの向上につながる可能性もあるという。これは、ランニングをはじめスピードを重視するスポーツで特に役に立つ要素だ。
コンプレッションショートパンツの弾力性は、関節の動きもサポートする。『Journal of Sports Science』に発表された臨床試験では、コンプレッションウェアの弾力性が屈曲および伸展トルクを増加させ、「短距離走のスイング後半でハムストリングスが脚をコントロールしやすくする」という結論が得られた。また、足への衝撃が緩和されることも、研究で明らかとなった。
この研究は、コンプレッションショートパンツが提供する潜在的なメリットの数々を解明した。関節がサポートされることで動作全体のパフォーマンスが向上し、衝撃力が緩和されることで怪我のリスクが減る。
さらに、体温を調節するのにも役立つのだ。たとえば、Nike Dri-FITテクノロジーは、水分と汗を肌からウェアに向かって蒸発させる。体温調節が改善すると、運動能力はさらに向上する。体温が上がると体を冷やすために体力が使われ、スポーツに費やされるべきエネルギーを消費してしまうことになるからだ。
コンプレッションショートパンツの仕組みは？
コンプレッションショートパンツは、下層組織に穏やかな圧力をかける。この圧力により静脈血流が加速し、脱酸素化された血液が心臓に送り返される。心臓から筋肉へと流れる酸素化された血液は栄養素を豊富に含んでいるが、これこそまさに運動中に筋肉が必要とするものだ。循環と血流が改善されることで、コンプレッションショートパンツは持久力、筋力、リカバリーの速さを向上させる。
このようなメリットは、どのようなメカニズムにより推進されるのだろうか？着圧機能のあるショートパンツが促進すること：
- 筋肉に蓄積された乳酸を排出する
- 筋肉を動かすエネルギーであるアデノシン三リン酸（ATP）の生成を増やす
- リンパの流れを増やし、老廃物を取り除いてむくみを減らす
- 筋肉の振動を最小限に抑え、筋肉の損傷やマイクロトラウマにつながる衝撃を減らす
- 遅発性筋肉痛（DOMS）関連の症状を和らげ、筋肉の状態を快適に保つ
コンプレッションショートパンツでのランニングは自分に合っているか？
ランニング中にコンプレッションショートパンツを着用するかどうかは、もちろん個人の好みによって判断する問題である。でも着用することで得られるメリットを考えると、見過ごすのがもったいない要素も含まれている。
メリット
- 循環の改善、むくみの軽減
- エアロダイナミクスの改善（空気抵抗の低減）
- 関節のサポートと衝撃の緩和
- 体温調節の向上
ランニング後にコンプレッションショートパンツを着用すると、リンパの流れが増えることで炎症やむくみが軽減されると感じるアスリートは多い。ランニング後、足にむくみが生じるとリカバリーが遅れる。
コンマ1秒でもタイムを縮めたいと望んでいるランナーなら、どんなアドバンテージは手に入れたいと思うだろう。空気力学を活用し、空気抵抗を低減できるウェアを着用すれば、ほんのわずかでもスピードを上げられる可能性がある。
ランニングはハイインパクトのスポーツである。足はストライドごとに地面とぶつかり、筋肉や関節に大きな負担がかかる。この衝撃には振動効果があり、軟部組織の振動、損傷、筋肉の疲労を引き起こす。筋肉の振動は怪我につながる可能性がある。コンプレッションショートパンツは、そんな筋肉の振動を減らし、関節のサポートを強化する。
短所
- きついフィット感による不快感
- パフォーマンス上のメリットは微少
- すべてのコンプレッションショートパンツが同じわけではない
一方、コンプレッションショートパンツで走れば誰もが勝者になれるわけでもない。ほとんどのアスリートは時間の経つにつれてタイトなフィット感に慣れるものの、ウェアがきつすぎてストレスを感じるランナーもいる。このようなタイプのランナーには、もっと緩いフィット感のショートパンツの方が心地良く感じるかもしれない。
先ほど挙げたメリットは魅力的なものではあるが、コンプレッションショートパンツを着用するか否かでレースの勝ち負けが決まるということは恐らくないだろう。
最後に、ショートパンツの品質もまた重要な問題である。十分な快適さとサポートを提供するだけでなく、通気性と速乾性をしっかり備えたものを入手しよう。
コンプレッションショートパンツの着用方法
コンプレッションショートパンツの性質上、着用方法に戸惑うユーザーは多い。快適に、そして自信を持って着用するためのガイダンスをいくつか紹介しよう。
1. 適切なサイズを選ぶ
ルーズフィットのコンプレッションウェアでは、筋肉組織に圧力がかからない。その結果、コンプレッションウェア特有のメリットを享受できなくなる。とはいえ、ショートパンツがきついほど良いとも限らない。サイズが小さすぎる場合は、引き締め感が強すぎて痛みを伴うことがある。
自分が普段使用しているサイズを選んだ場合は、最初に着用したときにきつく感じることを覚悟しておこう。この最初のきつい着用感は、ショートパンツが自分の体のラインに馴染むにつれておさまってくる。ナイキ プロ コンプレッション ショートパンツは、「第二の皮膚」のように感じられる設計だ。ポリエステルとスパンデックスの組み合わせが、柔軟で通気性のある肌触りを保ちながら、穏やかに圧力をかける。これによって体の自然な動きに対応しながら、快適なサポートを提供する。
2. 下着なしで着用する
コンプレッションウェアは、肌の上に直接着用する必要がある。つまり「ノーパン」で、下着をつけずに着用することを意味する。そうすることで圧力が皮膚の下の組織に直接加えられ、他の物質に遮られることがなくなるのだ。さらに、ナイキ Dri-FIT コンプレッション ショートパンツは、肌から湿気を逃がして蒸発させるDri-FITテクノロジーを採用している。これにより、体温調節の機能が発揮され、さらりとした状態を維持できる。
ショートパンツが適切にフィットすれば、下着なしでもぴったりと安全な着用感が得られるはずだ。もっとカバーしたい場合は、コンプレッションショートパンツの上にゆったりとしたナイキショートパンツやロングパンツを着用しよう。これは寒い地域に住んでいる人など、トレーニング中に体を暖かく保つためのレイヤーが必要な場合に人気の着用方法だ。
3. よく伸ばしてから着用する
コンプレッションショートパンツにすばやく足を押し込むと、しわが寄ってしまう場合がある。必ず最初に生地を滑らかに伸ばして、しわにならないようにゆっくり着用しよう。しわが寄りすぎて束になると、過度の圧迫が筋肉にかかり、血液循環を抑制してしまう恐れがある。特に、レイヤーを追加するときは、下のショートパンツが見えないので注意が必要だ。
コンプレッションショートパンツと合わせて着るべきウェア
コンプレッションショートパンツは、単独で着用してもよいし、上に緩めのレイヤーを重ねて着用してもよい。ワークアウトの最中はもちろん、ワークアウト後でも着用できる点は、面倒が少なく大きなメリットといえる。オプションは他にもあるのでお見逃しなく。Nikeでは、他のコンプレッションウェアを探している人向けにも、さまざまな商品を用意している。
ナイキ プロ コンプレッション タイツは、丈のサイズとカラーのバリエーションが豊富だ。ナイキ プロ コンプレッション ショートパンツと同様、タイツはインナーサポートの役割を果たし、動きがヒートアップしても涼しい着用感をキープする。通気性の良い軽い素材で、トレーニングセッションや重ね着に快適だ。
さらにサポートが必要であれば、ナイキ コンプレッション スリーブを加えるといい。筋肉に圧力を加える同様の伸縮性テクノロジーを袖部分に備えている。袖には、膝、肘、足首などの関節や、上肢および下肢部分に合わせて、特別な設計が施されている。
参考文献一覧
- Effects of lower body compression garment in muscle oscillation and tissular injury during intense（高負荷の運動中の筋肉振動と組織損傷における下半身用コンプレッションウェアの効果）