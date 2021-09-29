コンプレッション ショートパンツの効果と正しい着方

筋肉に圧力がかかることで血流が増加し、より多くの栄養素が筋肉に送られる。激しい活動中にも最高のパフォーマンスを発揮できるよう、必要な栄養素の供給量が増える。この着圧によって、ランニングから得られる効果がさらに高まる可能性もある。

ランニング中に空気の流れをうまく活用できるようになるのだ。滑らかなタイトフィットのショートパンツが生み出す流線型のシルエットは、 空気抵抗を低減する 。スポーツに関する医学と科学のジャーナル『Medicine & Science in Sports and Exercise』に発表された 画期的な研究 によると、ほんのわずかな空気抵抗の減少がパフォーマンスの向上につながる可能性もあるという。これは、ランニングをはじめスピードを重視するスポーツで特に役に立つ要素だ。

コンプレッションショートパンツの弾力性は、関節の動きもサポートする。『Journal of Sports Science』に発表された 臨床試験 では、コンプレッションウェアの弾力性が屈曲および伸展トルクを増加させ、「短距離走のスイング後半でハムストリングスが脚をコントロールしやすくする」という結論が得られた。また、足への衝撃が緩和されることも、研究で明らかとなった。

この研究は、コンプレッションショートパンツが提供する潜在的なメリットの数々を解明した。関節がサポートされることで動作全体のパフォーマンスが向上し、衝撃力が緩和されることで怪我のリスクが減る。

さらに、体温を調節するのにも役立つのだ。たとえば、Nike Dri-FITテクノロジーは、水分と汗を肌からウェアに向かって蒸発させる。体温調節が改善すると、運動能力はさらに向上する。体温が上がると体を冷やすために体力が使われ、スポーツに費やされるべきエネルギーを消費してしまうことになるからだ。