ランニングシューズの寿命

どんなシューズも時間の経過とともに機能が低下するが、お気に入りのシューズを大切にし、長持ちさせるためにできることはいくつもある。

自分のトレーニングスタイルに合ったシューズを買おう。 オフロードランにはトレイルランニングシューズ、トラックにはトラックシューズ、舗装路でのランニングにはロードシューズを用意する必要がある。

自分の足にフィットし、自分の生体力学上のニーズに合ったシューズを買おう。 足首が過剰に回内または回外する場合は安定性向上機能を備えたシューズを探し、必要に応じてクッション性に優れたシューズを購入するとよい。

ランニングシューズはランニングにのみ使おう。 ウェイトリフティング、スピンクラス、ちょっとしたお出掛けなどにランニングシューズを使用しない。 シューズの寿命はトレーニングランで消費するようにしよう。

シューズをローテーションで使おう。 2015年2月に「Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports」に掲載された研究結果によると、複数のシューズを用意し、連日同じシューズを着用しないようにすることで、シューズの寿命を延ばすことができる。

シューズを適温で乾いた状態に保とう。 シューズを軒先や車内ではなく家の中に保管し、濡れた場合は新聞紙を詰める。 また、冷たいシューズや濡れているシューズでランニングしないようにしよう。

