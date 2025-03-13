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Nikeスポーツブラのサイズ測定方法
購入ガイド
自分のバストのサイズを測ってぴったりフィットするスポーツブラを選ぶ方法を、Nikeスポーツブラのテクニカルデザイナーが伝授。
多くのアスリートにとって、スポーツブラはどのワークアウトでも大事なアイテム。 「なぜなら、アスリートが自分で選べるワークアウトウェアの中でもスポーツブラはテクニカルな要素が強いからです」と説明するのは、Nikeスポーツブラのテクニカルデザイナー、タラ・スウィーニー。
サイズだけで選んでは、理想的なフィット感を得るのは難しい。 「自分に合ったスポーツブラを見つけるには、バストのサイズと安定性、体型、目的のアクティビティを考慮して、快適さとサポートのバランスを見きわめることが重要です」とスウィーニーは言う。
スウィーニーによるブラサイズの計測方法をチェックして、ちょうど良いフィット感のサイズを見つけよう。
Nikeスポーツブラのサイズを計測する方法
自分のサイズを正しく計測して適切なNikeスポーツブラを選ぶには、裏地がなく、左右のバストが分かれるタイプのランジェリーブラを試着するのがよい、とスウィーニー。
ぴったりのブラサイズを見つける
以下に紹介する2ステップで、自分に合ったブラサイズを見つけよう。 計測前に、バストの自然な形状を保つ裏地なしのブラを着けること。ブラレットやパッド入りブラは避けよう。
アンダーバストを測る
メジャーをブラのアンダーバンド、バストの真下にぴったりと沿わせて周囲を測ります。 計測値の端数は切り上げる。 メジャーが手元にない場合は、シューレースと定規を使って、 上の手順に従う。 紐を平らな場所に置いて定規で長さを測る。
2. カップのサイズを測る
メジャーを床と平行にして、胸の谷間からスタートし、一番ふくらみ高いところを通り、バストの終わり（アンダーワイヤーが来る位置）まで計測する。 計測値の端数は切り上げる。
Nikeブラのサイズ
ここまでの計測をもとに最適なブラのサイズを見きわめる方法をご紹介。
自分に合ったスポーツブラを見きわめる3つの方法
自分にぴったり合うブラを見つけるためには、試着室や自宅で以下の簡単な3ステップのチェックをしてみよう。
1. アンダーベルトのフィット具合をチェック
スウィーニーによると、スポーツブラの機能面でのMVPはアンダーベルトだ。 正しくフィットしているかどうかは、着用した状態でアンダーベルトの下に指2本を余裕で差し込めることが目安になる。 その他のお役立ちヒントはこちら。
両腕を上げたときに、アンダーベルトが上にずれてカップの部分が浮いてしまう：ブラが大きすぎる。
アンダーベルトがきつく、深呼吸や自由な動きがしづらい場合は、ブラが小さすぎるというサイン。
2. ストラップをチェック
ストラップを何度も調節しなければならない、または肩のかなり外側にストラップが来ている：ブラが大きすぎる。 反対に、首にストラップの圧力がかかり、肩に（目に見えるほど）食い込んでいる場合は、ブラが小さすぎる。
両腕を上げてもアンダーバンドがずれなければOK。 ストラップは、しっかり固定されていると同時に締め付けすぎないものを選ぼう。
そして半数以上の女性は、バストが左右非対称だ。 スポーツブラのフィット感を調節できるストラップはとても便利。しかし、大きすぎるカップサイズや緩すぎるアンダーベルトといった、他のパーツによるずれを防止するためにストラップをきつくするべきではない、とスウィーニー。
3. ブラをしたまま、目的のアクティビティの動きをやってみる
ブラの役割は、アクティビティやスポーツの際に安心して快適に動けるようにすること。 それをチェックするには、ブラを着用して好きなヨガフローや深いスクワットなどの動きをやってみるのが一番よい、とスウィーニーはアドバイス。 スポーツブラのフィット感と体の動きへの追従性は、それを着用する人と同じようにさまざまだ。
ベストなブラサイズの見つけ方：フィット感に影響するその他の要素
ブラが合っているかの明確な基準になるのはストラップとアンダーベルトのフィット感だが、サイズが合っていない場合のサインは他にもある。
ブラが小さすぎる場合：
- ネックラインや脇の下で、ブラからバストがはみ出たり、ブラが食い込んだりしている
- ネックラインや脇の下の位置が低すぎる
- カップ部分が短すぎるため、アンダーベルトが胸のふくらみのすぐ下よりもずり上がって、胸に食い込んでいる
ブラが大きすぎる場合：
- カップ部分全体で生地が大きくたるんだりしわになったりしている
- ネックラインや脇の下の位置が高すぎるため、首や脇の下がこすれる
- 着圧感もサポートもなく、バストが大きく動きすぎる