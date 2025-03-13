Nikeスポーツブラのサイズ測定方法

多くのアスリートにとって、スポーツブラはどのワークアウトでも大事なアイテム。 「なぜなら、アスリートが自分で選べるワークアウトウェアの中でもスポーツブラはテクニカルな要素が強いからです」と説明するのは、Nikeスポーツブラのテクニカルデザイナー、タラ・スウィーニー。

サイズだけで選んでは、理想的なフィット感を得るのは難しい。 「自分に合ったスポーツブラを見つけるには、バストのサイズと安定性、体型、目的のアクティビティを考慮して、快適さとサポートのバランスを見きわめることが重要です」とスウィーニーは言う。

スウィーニーによるブラサイズの計測方法をチェックして、ちょうど良いフィット感のサイズを見つけよう。