ワークアウトウェアのお手入れ方法

ワークアウトの効果は、すぐに実感しやすい。汗を流して打ち込むほど、不安を軽減して睡眠の質を高めてくれる。 だが同時に、汗臭いワークアウトウェアを家に持ち帰ることも覚悟しなければならない。使用後のウェアは、念入りな手入れが必要だ。 高機能素材を使用したワークアウトウェアは特に難しい。たとえば速乾性の合成繊維素材は、洗濯時に特別な注意が必要だ。

そこで、ベストなお手入れ方法のヒントなど、ワークアウトウェアをさらに清潔に保つ方法をチェックしよう。