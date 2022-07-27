ワークアウトに支障をきたす3つのビタミンとミネラルの欠乏症

ビタミンB12、ビタミンD、鉄分は主に動物性食品に含まれているため、一般的にベジタリアンやヴィーガンは3種類すべての栄養素が不足するリスクが高い。 Academy of Nutrition and Dieteticsが2016年に発表した方針説明書では、ビーガンやベジタリアンは食生活を適切に計画すれば健康を保てるが、特にビーガンは鉄分、ビタミンB12、ビタミンDなどのサプリメントをとるとよいとされている。

ビタミンB12と鉄分に話を限れば、さまざまな食物に手を出した方がいいだろう。 他に基礎疾患がなければ、さまざまなタンパク源と栄養豊富な植物（葉物野菜、ナッツ、種）を含む食事をとっている限り、鉄分とビタミンB12の不足は概ね回避することができる。 ただし、ビタミンDは含有食品が少なく、日光を浴びる量によって血中濃度が左右されるため、事情が異なる。 冬の間や、日照時間の短い地域で暮らす人は、ビタミンDのサプリメントをとる必要があるかもしれない。

栄養不足からの回復には時間がかかる。管理栄養士に相談しながら、自分に合った理想的な食習慣やサプリメント摂取習慣を考えていくのがいちばんだろう。 また、幸いにも、 サプリメントが必要なのは短期間か、体内量が基準値に戻るまでの間だけで済むことが多い。

文：シドニー・グリーン（理学修士、 管理栄養士）