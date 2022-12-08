ピクルス液は体に良いか？ その秘められたメリットについて管理栄養士が解説

ピクルス液で筋肉のけいれんを抑えられる、という説に科学的な根拠があるかどうかはまだはっきりしていないが、興味があって試したいなら、体重1kgあたりおよそ1mlの摂取に留める、という点だけ注意しよう。 たとえば、体重70kgの成人は、約70mlのピクルス液なら摂取できる。 ピクルス液のメリットは、主に（酢のおかげで）筋肉のけいれんを緩和できるという点にあり、電解質成分が理由ではないということを覚えておこう。

筋肉のけいれんの緩和が一番の目的であれば、ピクルス液のほか、酢をベースにした他の漬物用塩水、たとえばキムチやザワークラウトの漬け汁も役に立つかもしれない。 脱水症対策の水分補給としては、ピクルス液が水より効果的であることはない、と上記の研究記事は示唆している。

先ほども説明したとおり、ピクルス液はナトリウムを大量に含んでいるので、高血圧の人は摂取を最小限に留めた方がいい。 また、胃腸障害、あるいは過敏性腸症候群の人は、ピクルス液の酢の成分によって胃腸の調子が悪くなる可能性がある。