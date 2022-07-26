管理栄養士が教える、運動前に食べるといいもの

夜のトレーニングは容易ではなく、夕食の時間が来るまでにはひどくお腹がすいてしまうものだ。 でもご安心を。適切な食品を選べば、夜のワークアウトでも、終わった後に冷蔵庫の中のものを全部食べてしまいたくなるようなこともなく、楽にこなすことができる。 ワークアウトの2～3時間前に、燃焼の遅い炭水化物、タンパク質、脂肪を含む「ちょっとした食事」を取ろう。 たとえば、野菜たっぷりのサンドイッチを半分、チアシードとプロテインパウダーを入れたフルーツと野菜のスムージー、ナッツバターとフルーツを入れたオーバーナイトオーツなどがよい。 時間がないときは、野菜とフルーツのミックスジュースにナッツをひとつかみ、ドライフルーツにナッツバター大さじ1杯、高品質のグラノーラバー半分などを試してみよう。

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運動前の栄養補給に最適な食品について、良く出る話題がタイミングの重要性だ。 複合糖質や良質な脂肪は非常に栄養価が高く、長時間のワークアウトの燃料となるが、ワークアウトの直前に摂取すると、思わぬトイレ休憩が必要になるかもしれない。 それはなぜか？ 複合糖質は食物繊維が豊富なため消化に時間がかかる。脂肪もまた消化に時間がかかる。 食物繊維や脂肪が少ない食品は、運動の直前に摂取しても胃腸障害のリスクが低い。 どのような食品を、どのようなタイミングで摂取するのが自分に合うのかを、試行錯誤してみることが重要だ。