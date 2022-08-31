エキスパートおすすめ、自重レッグワークアウトを試してみよう

ノエル氏とブラッドフォード氏によると、足を鍛えるためのどんな自重ワークアウトも、スクワットがなければ完璧とは言えない。 これにはきちんとした理由がある。スクワットは臀部と太ももを鍛える効果的な方法なのだ。 「スクワット中は、最も姿勢を低くした時に大臀筋、大腿四頭筋、ハムストリングが最も伸び、膝と腰の関節に強い力が加わります。その力に抵抗するために、それらの関節をコントロールする筋肉である大腿四頭筋と臀筋を十分に使わなければなりません」とブラフォード氏は説明する。 これを繰り返すことで、それらの筋肉が鍛えられ、筋力がアップするのだ。

ノエル氏とブラッドフォード氏は、スクワットのやり方を以下のように説明している。

足を腰幅に開いて立つ。 椅子に座る時のように、息を吸いながら、膝が約90度になるまで姿勢を低くする。 スクワット中は、体幹に力を入れ、胸を張る （頭の上に本を乗せてバランスをとっている状態をイメージするとよい）。 息を吐きながら、かかとから体を押し上げて、元の姿勢に戻る。 一番上まで体を押し上げたら、臀筋を引き締める。 これを15～20回、3セット繰り返すと、最大限の効果を得られる。

スクワット中に臀部ではなく膝や腰に負荷がかかっていると感じる場合は、フォームを確認しよう。 ブラッドフォード氏によると、胸郭の底部と骨盤の上部を一直線にして、背すじを自然な状態にする必要がある。 また、スクワット中は常にかかとを床につけておくこと。

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