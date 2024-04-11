Nikeおすすめのカーゴパンツとショートパンツ

1日がかりのハイキングに出かけるときも、海岸を散歩したくなったときも、さまざまなアウトドアアクティビティに対応するのがカーゴパンツだ。 バギースタイルのこのパンツは、元々は軍用の作業着としてデザインされた（カモプリントを施したカーキ色の軍服がそうだ）。

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カーゴパンツは近年、ストリートウェアの定番になっている。 最近のパンツには、丈夫なコットンという典型的な素材以外にも、さまざまな素材が使用されている。 基本のカーキやアーミーグリーン以外のカラーもあり、スニーカーやコンバットブーツだけでなく、洗練されたヒールと合わせるスタイルもよく目にする。

ここでは、Nikeおすすめのカーゴパンツとカーゴショートパンツをご紹介。どれも機能的かつトレンドにマッチするスタイルだ。