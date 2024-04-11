Nikeおすすめのカーゴパンツとショートパンツ
購入ガイド
あらゆるスタイルにマッチし、幅広いニーズや着こなしに対応する機能的なパンツをチェック。
1日がかりのハイキングに出かけるときも、海岸を散歩したくなったときも、さまざまなアウトドアアクティビティに対応するのがカーゴパンツだ。 バギースタイルのこのパンツは、元々は軍用の作業着としてデザインされた（カモプリントを施したカーキ色の軍服がそうだ）。
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カーゴパンツは近年、ストリートウェアの定番になっている。 最近のパンツには、丈夫なコットンという典型的な素材以外にも、さまざまな素材が使用されている。 基本のカーキやアーミーグリーン以外のカラーもあり、スニーカーやコンバットブーツだけでなく、洗練されたヒールと合わせるスタイルもよく目にする。
ここでは、Nikeおすすめのカーゴパンツとカーゴショートパンツをご紹介。どれも機能的かつトレンドにマッチするスタイルだ。
役立つ機能を装備したカーゴパンツ
何よりも機能を重視するというのなら、Nike All Conditions Gear（ACG）コレクションをチェック。ハイキング、サイクリング、ロッククライミングといったさまざまなアウトドアの冒険に役立つようデザインされている。
たとえば、ナイキ ACG "Smith Summit" メンズ カーゴパンツは、撥水性に優れた丈夫な素材を使用し、 鍵や安全のためのアイテムを付けられるカラビナや、必需品（ハイキングのおやつを持っていれば仲間とシェアできる）を持ち運べるカーゴポケットなど、ハイキングに役立つ機能を装備している。 何より優れているのはジッパーの機能。暑くなってきたらすぐにカーゴショートパンツに切り替えることが可能だ。
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ストリートウェアに最適なカーゴパンツ
ストリートウェアスタイルのウィメンズカーゴパンツなら、Nike Sportswear Essentialコレクションがおすすめ。 Nike Sportswear Cargoシリーズには、フリースのほか、織り方を工夫することによって破れに対する耐久性を高めたコットン混紡のリップストップなど、さまざまな素材を使用したアイテムが揃っている。
たとえば、ハイライズデザインの軽量ウーブンカーゴパンツは、リップストップ素材を使用して従来のカーゴパンツのスタイルを踏襲しつつ、 脚にゆとりを持たせてウエストを絞ることで、スポーツウェアシリーズの他のアイテムと同様にユニークなスタイルに仕上がっている。
ハイライズデザイン（ウエストバンドは伸縮性のあるバンジードローコード付き）ということは、クロップトップとの相性が良いということ。 スポーティーで洗練されたワントーンコーデがお好みなら、同じカラーのボディスーツとクラシックなスポーツスライドを組み合わせるとよい。 さらにカジュアルで遊び心あふれるスタイルに仕上げるなら、鮮やかなカラーを配したオーバーサイズのクルーネックと合わせ、バケットハットをプラスするのがおすすめだ。
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リラックス感を重視するスタイル
カーゴパンツのスタイルが好きだが、スウェットパンツの心地よさも捨てがたいというのであれば、両方を兼ね備えたナイキ スポーツウェア クラブ フリース カーゴ パンツ（またはショートパンツ。下記を参照）がおすすめ。 リップストップ素材ではなく柔らかい起毛素材を使用し、伸縮性のあるウエストバンドを配している。 お気に入りのフリーススウェットパンツと同じく快適に着用でき、サイドのカーゴポケットには鍵、スマートフォン、財布などの必需品をすべて収納可能。 お揃いのフリースクルーと合わせれば、ジムの行き帰りや気軽な散歩、空港へ行くときや休日のリラックスタイムにぴったりのコーデが完成だ。
このコレクションのカーゴパンツにはジョガースタイルのものもあり、セーターや最適なトップスと合わせれば、注目の的になること間違いなし。 心地よさと魅力あるスタイルは相容れないものではないのだ。 パンツの裾には伸縮性があり、シューズをアピールできるデザイン。カジュアルでありながらシックに決めたいのなら、ナイキ ブレーザーと合わせよう。親友と過ごすリラックスタイムにぴったりだ。
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長いパンツでなくカーゴショートパンツ
気温の高い時期は、カーゴショートパンツを選ぼう。長いパンツを履いたときのように熱がこもることもなく、所持品もすべて収納できる。 たとえば、ナイキ スポーツウェア クラブ メンズ カーゴ ショートパンツなら、心地よさも機能性もパンツと変わりない。 パンツと同じく柔らかい裏起毛フリースを使用している。 ブラックやグレーのような定番カラーに加え、存在感のある鮮やかな色合いのショートパンツも選択可能。エア マックスのような定番スニーカーと合わせれば、大胆なスタイルが完成する。
オフィスで過ごす日やブランチにおすすめなのが、ナイキ ライフ メンズ ウーブン P44 カーゴ ショートパンツ。 ミリタリー調のデザインに加え、丈夫でありながら通気性の高いウーブンコットンキャンバス素材を使用しており、暑い時期も涼しく過ごせる。 セットアイテムの半袖ボタンダウン、プルオーバーフィールドジャケット、チョアコートなどのアイテムと組み合わせて、機能的なスタイルを完成させよう。
文：カイリー・ギルバート