今おすすめのNikeのメンズフリースパンツ
購入ガイド
Nikeおすすめのメンズフリーススウェットパンツやジョガーパンツで、快適に過ごそう。
試合前のウォームアップにも、ソファでくつろぐときにも活躍する暖かいフリースパンツは、ワードローブの定番アイテム。 Nikeでは、さまざまなスポーツや日々の活動に対応し、あらゆるシーンでスタイリッシュかつ快適にはけるメンズフリースパンツを多様に取り揃えている。
このガイドで、人気の高いメンズフリースパンツをチェックしよう。
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Nikeおすすめのメンズフリースパンツ
1. Nike Tech Fleece素材のパンツ
運動に適した丈夫な設計に現代的で大胆なアクセントを効かせた、自分らしさを主張できるフリースパンツをお探しなら、Nike Tech Fleece素材のパンツがおすすめ。 ジョガーパンツとユーティリティパンツ（タクティカルスタイル）があり、どちらも軽くて運動に最適だ。さらに、Nikeのフリースウェアの特徴である柔らかさも兼ね備えている。
2. Nike Club Fleeceのパンツ
滑らかな起毛素材を使用し、ふわふわした肌触りの裏地を配したNike Club Fleeceのパンツは、快適さが求められるあらゆるシーン（空の旅や自宅でのリラックスタイムなど）で活躍するように作られている。 伸縮性のあるウエストバンドはドローコード付きで、フィット感を調節可能。さらにClub Fleeceパンツの多くは所持品をたっぷり収納できる大きなポケットを備え、カラーバリエーションも豊富だ。
3. Nike Dri-FIT仕様のフリースパンツ
Nike Dri-FIT仕様のメンズフリースパンツは、バスケットボールコート、トラック、ジムなど、どこで運動するときも快適な動きをキープ。 特別なDri-FIT速乾テクノロジーが汗を肌からウェアの外に逃がし、すばやく蒸発させる。
オーガニックコットンやリサイクルポリエステルなどのサステナブル素材を使用したモデルや、ぴったりフィットするよう裾やウエストバンドを調節できるデザインのパンツをチェックしよう。
4. Nike Therma-FIT仕様のフリースパンツ
軽量性、断熱性、耐風性に優れたNike Therma-FIT仕様とTherma-FIT ADV仕様のフリースパンツは、寒さから体を守る機能を重視する人に最適だ。 Therma-FITテクノロジーが内側の空気を逃がさず外からの空気の侵入をブロック。内部の空気を循環させることで、高い保温性を発揮する。
伸縮性があり、ドローコード付きで調節可能なウエストバンドを装備したモデルや、裾のフィット感を調節できるもの、また多彩なカラーやデザインのパンツをチェックしよう。
文：ジュリア・サリバン