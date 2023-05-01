Nike ウィメンズパンツの自分のサイズの測り方

自分に合ったNikeウィメンズパンツのサイズを見つける
購入ガイド
このガイドを活用して、測定した寸法から自分に合ったNikeウィメンズパンツのサイズを見つけよう。
通勤やランニングにも便利なスポーツパンツ。テニスコートで動き回る時も、ソファに体を沈める時も、心地良さを求めるならぴったりフィットするパンツが欠かせない。 このサイズガイドでウエストとヒップのサイズの測り方をマスターし、自分に合ったNikeウィメンズパンツのサイズを見つけよう。
自分のパンツサイズが把握できれば、違ったスタイルやカットのパンツもすぐに購入できる。自分の求めたフィット感も手に入れやすい。 このガイドで測定方法をチェックし、最適なフィット感のアイテムを見つけよう。
（関連記事：自分に合ったNikeスポーツブラの見つけ方）
自分に合ったウィメンズパンツのサイズを見つけるには
柔らかいメジャーを用意し、以下の手順に従って寸法を測ろう。 注：測定する際は、かさばるデザインや大きすぎるサイズではなく、体にぴったりフィットするウェアを着用することで正確な寸法が得られる。
身長とパンツサイズの関係
一部のNikeウィメンズパンツのモデルには、ショートサイズとトールサイズのバリエーションがある。これは、股下（ウェアの股上の縫い目から裾まで）の長さが、標準よりも短めまたは長めであることを表している。
ショートサイズとトールサイズのどちらのパンツが自分に合うか、次の方法でチェックしよう。
- ショートサイズのボトムス：身長が163cm以下の人向けのデザイン。 標準的な長さのNikeウィメンズパンツよりも股下が5cm、股上が1cm短い。
- トールサイズのボトムス：身長が173～183cmの女性向けのデザイン。 標準的な長さのNikeウィメンズパンツよりも、股下が5cm、股上が1.5cm長い。
ただし、股下のデザインによって異なるスタイルもある。 購入する前に、個々の商品ページを必ずチェックすること。
ヒント：購入したいフルレングスのレギンスの種類にショートサイズが見つからない場合は、7/8レングスのパンツを検討してみよう。
（関連記事：Nikeおすすめのウィメンズワークアウトレギンス）
サイズを上げるべきか下げるべきか迷ったら
測定した寸法が2つのサイズの中間にある場合、タイトなフィット感が好みであれば小さい方、ゆったりとしたフィット感が好みであれば大きい方のサイズを選択しよう。
ヒップとウエストの寸法が2つの違ったサイズに該当する場合は、ヒップの寸法に近いサイズを選ぶとよい。
Nikeサイズ表では、測定した寸法に基づいたおすすめのサイズを提供している。 ただし、好みのフィット感は人それぞれ異なるため、 同じ寸法でも、ウェアによって違ったフィット感を求める場合がある。 フィット感に関する情報をさらに詳しくチェックしておこう。
パンツの最適なフィット感とは？
Nike.comやNIKEアプリでパンツを探す場合は、商品ページの「サイズ・フィット感」のセクションからフィット感の詳細を確認できる。 このセクションには、商品の写真内でモデルが着用しているサイズや股下の長さなど、ウェアのフィット感に関する詳細情報が記載されている。
パンツを着用するTPOによって、フィット感を変えたいことがあるかもしれない。 たとえば、オーバーサイズのジョガーパンツは快適でカジュアルなコーディネートにぴったりだが、ゴルフコースやヨガマットの上で過ごす時にはスリムフィットのパンツが最適なこともあるだろう。 それぞれのモデルで同じサイズを選んでも、フィット感はモデルによって異なる。
Nikeのウィメンズアパレルのコレクションには、フリーススウェットパンツ、カーゴパンツ、ランニングジョガー、ワークアウトレギンスなどが揃っている。フィット感には、スタンダードフィット、ルーズフィット、オーバーサイズ、スリムフィット、タイトフィットの5種類が用意されている。 それぞれのスタイルのフィット感について詳しく見てみよう。
- タイトフィットのパンツ
このフィット感を採用したアイテム： レギンス、トレーニングパンツ、ナイキ スポーツウェア
最適な用途：トレーニング、スポーツ、リラックスタイム、重ね着
着用感： 体にぴったり快適にフィット
- スリムフィットのパンツ
このフィット感を採用したアイテム：ジョガー、レギンス、フリースパンツ、ランニングパンツ、テニスパンツ、ゴルフパンツ、サッカーパンツ
最適な用途：ゴルフ、テニス、サッカー、ランニング、トレーニング
着用感：体型にぴったり沿う滑らかなフィット感
- スタンダードフィットのパンツ
このフィット感を採用したアイテム：ジョガー、トレーニングパンツ、フリースパンツ、ワイドレッグパンツ、カーゴパンツ、ゴルフパンツ、サッカーパンツ、トレイルパンツ、テニスパンツ
最適な用途：ゴルフ、テニス、ハイキング、サッカー、トレーニング、スポーツ、ライフスタイル、リラックスタイム
着用感：定番の心地良さ
- ルーズフィットのパンツ
このフィット感を採用したアイテム：ジョガー、フリースパンツ、カーゴパンツ、バスケットボールパンツ、ランニングパンツ、ワイドレッグパンツ
最適な用途：バスケットボール、リラックスタイム、ライフスタイル、ランニング
着用感：ゆったりと余裕のあるフィット感
- オーバーサイズのパンツ
このフィット感を採用したアイテム：ジョガー、フリースパンツ、カーゴパンツ、ワイドレッグパンツ
最適な用途：ライフスタイル、スポーツ、トレーニング、リラックスタイム、重ね着
着用感：大きめでボリューミーなフィット感
文：ジュリア・サリバン