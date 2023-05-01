Nike ウィメンズパンツの自分のサイズの測り方

一部のNikeウィメンズパンツのモデルには、ショートサイズとトールサイズのバリエーションがある。これは、股下（ウェアの股上の縫い目から裾まで）の長さが、標準よりも短めまたは長めであることを表している。

ショートサイズとトールサイズのどちらのパンツが自分に合うか、次の方法でチェックしよう。

ショートサイズのボトムス： 身長が163cm以下の人向けのデザイン。 標準的な長さのNikeウィメンズパンツよりも股下が5cm、股上が1cm短い。

身長が163cm以下の人向けのデザイン。 標準的な長さのNikeウィメンズパンツよりも股下が5cm、股上が1cm短い。 トールサイズのボトムス：身長が173～183cmの女性向けのデザイン。 標準的な長さのNikeウィメンズパンツよりも、股下が5cm、股上が1.5cm長い。

ただし、股下のデザインによって異なるスタイルもある。 購入する前に、個々の商品ページを必ずチェックすること。

ヒント：購入したいフルレングスのレギンスの種類にショートサイズが見つからない場合は、7/8レングスのパンツを検討してみよう。

（関連記事：Nikeおすすめのウィメンズワークアウトレギンス）