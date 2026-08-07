Come faccio ad allenarmi durante il ciclo mestruale? | Domande mai poste

Domande mai poste
Allattare, indossare due bra e fare esercizio fisico durante il ciclo.
Ti diamo il benvenuto a Domande mai poste, la serie in cui risponderemo ai quesiti su seno, bra e attività fisica che non hai mai avuto il coraggio di proporre.
Oggi ci soffermeremo su vari argomenti per assicurarci che tu possa indossare il bra perfetto durante l'allattamento, il ciclo e l'allenamento più in generale. Risponderemo a quanto segue:
- Posso indossare un bra durante l'allattamento?
- Per fare attività fisica devo indossare due bra?
- Come allenarsi durante il ciclo mestruale?
1. Posso indossare un bra durante l'allattamento?
Assolutamente SÌ. Durante il periodo dell'allattamento, i due fattori chiave per il tuo bra sono un sostegno confortevole e un facile accesso.
Il bra maternità Nike (M) Swoosh è stato realizzato appositamente per le mamme, con strati progettati per facilitare l'allattamento e l'estrazione del latte e un tessuto speciale che aiuta a gestire l'umidità per nascondere le perdite. Uno slider regolabile consente di adattare il modello ai cambiamenti di misura del seno, dalla gravidanza al parto e nei mesi successivi. Potresti provare anche il bra Indy Luxe: pur non essendo specifico per la maternità, è progettato per offrire il massimo comfort.
2. Per fare attività fisica devo indossare due bra?
Il "raddoppio" (indossare un bra tradizionale sotto il bra per fare sport) andrebbe sempre evitato. Se ti sembra di non avere abbastanza sostegno, prova a sperimentare con modelli e forme che offrono una maggiore copertura o che sono progettati appositamente per ridurre i rimbalzi.
Il bra giusto è quello più confortevole per te, e un sostegno aggiuntivo non dovrebbe essere necessario. Ricorda di fare sempre attenzione al fit: se indossi la taglia sbagliata, potresti non sentirti completamente a tuo agio.
Freschezza ideale
Indossare due bra contemporaneamente non solo può risultare scomodo, ma può anche limitare i movimenti e la circolazione. Inoltre, il sudore non verrà eliminato con la stessa efficacia di un bra realizzato in materiale traspirante. Dedica un po' del tuo tempo a provare i diversi modelli che offriamo e ricorda che il livello di sostegno deve adattarsi al tipo di attività praticato.
3. Come allenarsi durante il ciclo mestruale?
Ti sei mai chiesta perché la stessa sessione di HIIT ti sembra un gioco da ragazzi una settimana e una fatica terribile la settimana successiva? Nessun mistero: dipende dalla biologia. Sul serio. Il ciclo mestruale può avere un impatto enorme sull'allenamento.
La dottoressa Stacy Sims, PhD, è un'esperta di fama mondiale di fisiologia delle atlete; con il suo aiuto, abbiamo creato una serie di allenamenti adattati alle tre fasi del ciclo mestruale. Il primo giorno di mestruazioni è il tuo punto di partenza per iniziare a sincronizzare l'allenamento con il ciclo e ottenere il massimo dal tuo programma.
Superforza
A partire dal primo giorno del ciclo e per i 12 giorni successivi, gli ormoni sono ai loro livelli più bassi, il che rappresenta un vantaggio in termini di prestazioni. In questo periodo, il tuo organismo è più predisposto a correre più velocemente, recuperare meglio, farti sentire più energica e affrontare allenamenti ad alta intensità come lezioni di HIT, corse in pendenza o sprint. Sfrutta questo periodo per spingerti al limite.
Dall'ovulazione fino al giorno 20 circa entri nella fase moderata, in cui si verifica un picco di estrogeni che può farti sentire sicura e forte. È il momento di concentrarsi sulla resistenza e sulla forza. Aumenta le distanze e la durata degli allenamenti e inserisci sedute di resistenza nel tuo programma.
Rallenta
Man mano che crescono i sintomi della fase premestruale (più o meno 10 giorni prima del ciclo successivo), potresti avvertire un calo di energia dovuto agli alti livelli di progesterone ed estrogeni. È il momento dell'allenamento a bassa intensità: dedicati a lunghe camminate, restorative yoga o pilates.
Se vuoi saperne di più su come adattare il tuo allenamento al ciclo mestruale seguendo la nostra raccolta di allenamenti Sincronizzazione del ciclo, vai all'app Nike Training Club.
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