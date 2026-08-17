Scarpe da pesistica da donna: più potenza durante l'allenamento
Trasforma il tuo allenamento con le scarpe da sollevamento pesi da donna Nike. Le nostre scarpe sono progettate per darti più forza durante gli squat e i deadlift, grazie a suole larghe e piatte che creano una maggiore base di appoggio del piede e quindi una maggiore stabilità. Inoltre, il tallone leggermente rialzato aumenta il controllo e massimizza la mobilità durante i piegamenti, mentre con le fascette a strappo i piedi risultano fermi e stabili dentro la scarpa, migliorando l'equilibrio. La struttura rigida delle nostre scarpe da pesistica da donna garantisce anche uno straordinario trasferimento di potenza dal basso verso l'alto, rendendo i movimenti esplosivi ancora più dinamici.
Dagli snatch agli squat, le nostre scarpe per la sala pesi da donna ti sostengono dalla prima all'ultima serie. Hai in programma una sessione intensa? Scegli un paio di scarpe con inserti in mesh imbottiti sul tallone per una maggiore traspirabilità, mentre la suola si caratterizza per il design che favorisce una maggiore trazione e aderenza sul pavimento della palestra. Non tralasciamo nemmeno lo stile, in quanto crediamo che ogni atleta meriti di sentirsi al meglio in tutti i sensi. Per questo motivo realizziamo le nostre scarpe in un'ampia gamma di colori, così è più facile trovare il paio che si adatta al tuo stile personale. I motivi delle suole, i profili a contrasto e l'iconico Swoosh Nike conferiscono un tocco ricercato al tuo nuovo paio di scarpe da sollevamento pesi da donna.
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Se vuoi unirti a noi, scegli le scarpe da sollevamento pesi da donna contrassegnate con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. È solo uno dei modi in cui ci impegniamo per salvaguardare il futuro dello sport.