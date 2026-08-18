Bra bianchi: allenati nel comfort più totale
Che i tuoi allenamenti consistano in corse intense, circuiti impegnativi o piacevoli sessioni di yoga, un comodo bra ti fornisce il sostegno di cui hai bisogno per tenere alta la concentrazione. I nostri bra bianchi sono disponibili in una gamma di modelli per venire incontro alle tue esigenze, dalle opzioni leggere con spalline, ai modelli a compressione per un maggiore comfort durante gli allenamenti ad alto impatto. Trovi anche particolari curati e funzionali, come le cuciture termosaldate per evitare irritazioni e le pratiche spalline regolabili.
Controllo leggero per attività a basso impatto
Fai stretching in uno studio di yoga, rafforzi il core in una lezione di pilates o perfezioni la forma e l'allineamento alla barra? I nostri bra bianchi ti danno il sostegno leggero di cui hai bisogno. I tessuti a compressione delicata forniscono stabilità durante ogni posizione e inversione, mentre l'elevata elasticità dei materiali ti consente di muoverti comodamente e liberamente. Dai un'occhiata ai modelli imbottiti per una copertura extra e un profilo lineare. In alternativa, puoi scegliere le versioni senza imbottitura: non ti accorgerai nemmeno di indossarle.
Massimo controllo, massima concentrazione
Ti dedichi al running, al sollevamento pesi o agli allenamenti HIIT? In ogni caso, hai bisogno di un bra bianco che ti dia stabilità. I nostri bra bianchi con controllo medio ed elevato forniscono un fit stabile, riducendo al minimo il rimbalzo e offrendoti il massimo sostegno con qualsiasi tipo di attività. Trovi anche coppe preformate che danno un fit confortevole e aderente, per un comfort duraturo senza irritazioni. Infine, le spalline regolabili ti aiutano a trovare l'equilibrio perfetto tra comodità e libertà di movimento.
Dai il massimo negli allenamenti più intensi
Spingerti al limite significa faticare e sudare. Per questo i nostri bra bianchi sono realizzati con l'apprezzato tessuto Nike Dri-FIT. Le fibre tecniche allontanano l'umidità dalla pelle, per favorirne una rapida evaporazione. Inoltre, gli inserti in mesh e i fori di ventilazione in posizione strategica favoriscono una migliore circolazione dell'aria nei punti dove si accumula più calore, così puoi rimanere fresca, comoda e concentrata più a lungo per raggiungere i tuoi obiettivi.
Obiettivo comfort
Sappiamo che nello sport ogni piccolo elemento può fare la differenza. Ecco perché prestiamo attenzione a tutti i dettagli dei nostri bra bianchi, come le spalline regolabili per aiutarti a trovare il fit più adatto. Inoltre, abbiamo opzioni dallo stile personalizzabile: puoi passare da un modello standard a uno incrociato sulle spalle in base al tuo outfit e alle tue esigenze di movimento. Inoltre, le coppe preformate definiscono la silhouette, mentre i materiali elasticizzati ti aiutano a muoverti senza difficoltà in ogni direzione. Non mancano le finiture ultra morbide, così puoi dimenticarti di ciò che indossi e concentrarti unicamente sulle tue prestazioni.
Per un mondo migliore
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo, ma ci stiamo lavorando con determinazione. Vuoi prendere parte alla nostra missione? Scegli i bra bianchi Nike con l'etichetta Materiali sostenibili. Indica che realizziamo i capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.