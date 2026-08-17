Sneakers e scarpe animalier da donna: più grinta a ogni passo
Per andare in palestra o muoverti in città, indossa un paio di sneakers animalier da donna della collezione Nike. Grintose e iconiche, aggiungeranno un pizzico di energia ai tuoi movimenti. Esplora tutti gli stili, dalle stampe di grande impatto alle versioni monocromatiche, per completare i tuoi look. C'è anche l'inconfondibile logo Swoosh: che ne dici di sceglierlo in una versione a contrasto, per farti notare di più? Belle, ma anche ultra comode: grazie all'ammortizzazione in morbida schiuma sotto il piede e ai materiali flessibili, ti sembrerà di camminare su una nuvola. E sono anche leggerissime, per aiutarti a sfrecciare verso i tuoi obiettivi.
Correre è la tua passione? Punta sulle scarpe animalier da donna con tecnologia Nike Air. Le sacche di aria compressa nel tallone ammortizzano ogni falcata. Il risultato? Più protezione alle articolazioni e più slancio. Se vuoi aumentare l'intensità, punta sui modelli con dettagli traforati sulla tomaia, che permettono all'aria di circolare. Le sneakers animalier da donna con allacciatura classica mantengono la calzata ideale, mentre i design slip-on sono perfetti per rilassarti quando arriva il momento del meritato riposo. In più, i tessuti sono studiati appositamente per resistere alla prova del tempo e accompagnarti a lungo. In pratica, ti aiutano a dare il massimo fino alla conquista del prossimo obiettivo.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli le sneakers animalier da donna contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.