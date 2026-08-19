Leggings caldi da donna: massimo comfort durante l'allenamento
Supportare le sportive è da sempre la nostra missione. Ecco perché realizziamo leggings termici da donna in materiali innovativi che trattengono il calore senza appesantire. Scopri i modelli con elastici in vita che non si arrotolano neppure durante le sessioni più intense, abbinati a tessuti che avvolgono il corpo creando una silhouette affusolata. Le fibre elasticizzate a quattro vie sono a prova di squat e affondi, per assicurarti la copertura ideale. E non può ovviamente mancare lo Swoosh Nike, perfetto per aggiungere un tocco esclusivo al tuo guardaroba sportivo.
Mettiti alla prova
Ti alleni anche con il maltempo? Niente paura: i nostri leggings termici da donna sono studiati per le giornate più fredde. Se cerchi un isolamento superiore, punta sui modelli con tecnologia Nike Therma-FIT. Il nostro innovativo filato ti aiuta a gestire la temperatura corporea, trattenendo il calore e mantenendo le articolazioni e i muscoli comodi e potetti. Quando inizi a sudare, le fibre tecniche ti permettono di dissipare in fretta il calore in eccesso.
Piccoli dettagli che fanno la differenza
Noi di Nike sappiamo che nello sport ogni piccolo elemento conta. Proprio per questo motivo, progettiamo accuratamente tutti i dettagli dei nostri leggings da donna per l'inverno. Lasciati conquistare dai tessuti a compressione, che abbracciano il corpo per il massimo comfort. I design senza cuciture riducono le irritazioni durante i movimenti più rapidi, mentre i tessuti traspiranti ti fanno sentire fresca e comoda dalla prima all'ultima ripetizione. Inoltre, usiamo materiali super morbidi e lisci a contatto con la pelle, così puoi rimanere concentrata sulla tua prossima mossa. Quando l'intensità cresce, entrano in gioco gli inserti in mesh, in grado di migliorare il flusso dell'aria nelle aree dove si accumula più calore.
Dai il massimo per la tua squadra
Dagli allenamenti dopo il lavoro alle gare da vincere: i nostri leggings caldi da donna ti aiutano a ottimizzare le performance. Punta sui modelli minimalisti in toni neutri, da abbinare facilmente alla divisa della tua squadra. I design avvolgenti, realizzati in materiali che scolpiscono la figura, sono ideali per vestirti a strati. I filati ultra elasticizzati ti danno la libertà di muoverti senza limitazioni, per affrontare a testa alta anche gli sprint più fulminei e gli interventi più decisi.
Macina chilometri su chilometri
Affronta al meglio le corse in qualsiasi condizione meteorologica grazie ai nostri leggings invernali da donna. I materiali resistenti e le fibre termiche assicurano l'isolamento che ti serve per allenarti nelle ore più gelide, di mattina o di sera. Quando inizi a sudare, le fibre Nike Dri-FIT allontanano l'umidità dalla pelle, favorendone una rapida evaporazione. Così la concentrazione è sempre sui tuoi obiettivi sportivi. Vuoi tenere tutto quello che ti serve a portata di mano? Cerca i leggings caldi da donna con tasche verticali e zip per conservare smartphone, chiavi, snack e molto altro ancora.
La nostra missione più importante
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, cerca i leggings invernali da donna Nike contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.