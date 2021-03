Come risolvere il problema del sudore sotto il seno | Domande mai poste

Presta grande attenzione al fit

Questo problema comune si verifica perché il reggiseno non è della misura giusta. Un bra che sale può far corrugare la pelle della schiena, quindi potrebbe sorprenderti sentirti dire di dover scegliere una taglia più piccola.



La fascia si muove perché il peso del seno spinge la fascia troppo larga verso il basso nella parte anteriore e verso l'alto nella parte posteriore. Un fit più aderente farà in modo che la fascia non si sollevi e garantirà allo stesso tempo un maggior sostegno.



Misura la circonferenza della tua gabbia toracica per trovare la misura giusta. Respira normalmente e posiziona il metro a nastro direttamente sotto il busto. Misura la circonferenza. Questa è la misura della fascia. Se il numero è dispari, prova un paio di taglie più grandi e più piccole per trovare la soluzione migliore.



Un bra adatto alla tua corporatura ti regalerà maggiore comfort e prestazioni migliori. Ti offriamo 30 giorni per provare il tuo bra. Se non si rivelerà il modello giusto per te, potrai restituirlo. Non ti chiederemo nessuna spiegazione.



