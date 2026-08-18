Magliette oversize da donna: comfort casual con dettagli avanzati
Scegli la freschezza e il comfort di una T-shirt o di una camicia oversize da donna Nike. Proponiamo capi dallo stile casual con linee ampie che puoi indossare ogni giorno. Dai un'occhiata alle classiche magliette oversize da donna con dettagli premium oppure scopri le polo con colletto definito e bordi a coste per un look spiccatamente sportivo. Grazie ai tessuti morbidi e alle cuciture piatte, potrai sentirti comoda tutto il giorno.
Tessuti evoluti per affrontare ogni sfida
Che tu voglia rilassarti o potenziare i tuoi allenamenti, le nostre T-shirt da donna oversize ti aiutano a sentirti sempre al meglio. Il jersey di cotone è morbido, leggero e traspirante, mentre i modelli in cotone di peso medio offrono una sensazione liscia e un fit fluente. Se cerchi un po' di calore in più, scegli un modello più pesante, ideale per un migliore isolamento e una maggiore durata nel tempo. Quando è il momento di andare in palestra, punta su un design con tecnologia Nike Dri-FIT. Questo tessuto innovativo allontana il sudore per farlo asciugare in fretta, così la pelle resta fresca anche con l'aumentare dell'intensità.
Stile iconico ogni giorno
Le nostre maglie oversize da donna più ampie sono l'ideale se cerchi qualcosa di comodo, mentre i top più aderenti sono particolarmente indicati per lo sport. Le spalle basse e le maniche più lunghe valorizzano gli outfit casual, mentre gli spacchi laterali forniscono un'ottima libertà di movimento. Nelle giornate più fresche, scegli una T-shirt a maniche lunghe per avere più copertura o punta sulla flessibilità optando per un modello a maniche corte da indossare da solo oppure sotto una giacca o un maglione. Se cerchi qualcosa di leggero e versatile, dai un'occhiata alle T-shirt oversize da donna dal taglio corto. In più, grazie ai modelli con design e grafiche vivaci, puoi dare sfogo alla tua personalità. Preferisci linee più sobrie? Scegli una maglietta con un semplice Swoosh ricamato sul petto.
Design funzionale facile da indossare
Le nostre maglie oversize da donna donano la massima libertà di movimento sia durante l'attività sportiva che nel tempo libero. Le forme ampie e il tessuto elasticizzato ti consentono di fletterti in tutte le direzioni. I top senza cuciture sulle spalle forniscono la massima libertà, così puoi vivere appieno la tua giornata. Gli scolli a coste si infilano facilmente mantenendo la forma, l'ideale per far durare nel tempo i tuoi capi preferiti. Per una maggiore copertura, proponiamo maglie con bordi e maniche estesi. Nelle giornate più fresche, indossa una maglia oversize su uno strato base per trattenere il calore qualsiasi cosa tu debba fare.
La nostra missione Move to Zero
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli una camicia o una T-shirt oversize da donna con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Questo è solo uno dei modi in cui stiamo affrontando questa sfida.