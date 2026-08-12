Abbigliamento estivo

Nike Club
Nike Club Shorts in tessuto – Uomo
Nike Club
Shorts in tessuto – Uomo
39,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Scarpa – Uomo
Best seller
Nike P-6000
Scarpa – Uomo
119,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts ampi a vita alta in tessuto antistrappo leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Shorts ampi a vita alta in tessuto antistrappo leggero – Donna
49,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt oversize corto dal taglio moderno – Donna
Nike Sportswear
T-shirt oversize corto dal taglio moderno – Donna
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Giacca in tessuto antistrappo leggera oversize – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Giacca in tessuto antistrappo leggera oversize – Donna
69,99 €
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Ciabatta – Uomo
Nike Calm 2.0
Ciabatta – Uomo
49,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Camicia UV Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Camicia UV Dri-FIT – Uomo
89,99 €
Nike Tech Helios
Nike Tech Helios Shorts Nike Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Tech Helios
Shorts Nike Dri-FIT – Uomo
79,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Shorts 25 cm Dri-FIT UV – Uomo
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Shorts 25 cm Dri-FIT UV – Uomo
94,99 €
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike Victori One
Nike Victori One Ciabatta – Uomo
Nike Victori One
Ciabatta – Uomo
37,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Maglia oversize in raso – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Maglia oversize in raso – Donna
30% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts ampi a vita media in raso – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Shorts ampi a vita media in raso – Donna
49,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
Nike Zenvy
Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
109,99 €
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Nike Zenvy Strappy
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Uomo
Nike Sportswear
T-shirt – Uomo
44,99 €
Nike Club
Nike Club Shorts Flow in French Terry – Uomo
Best seller
Nike Club
Shorts Flow in French Terry – Uomo
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
79,99 €
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
Best seller
Nike Swift
Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
64,99 €
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials T-shirt – Uomo
+1
Materiali riciclati
Nike Sportswear Premium Essentials
T-shirt – Uomo
39,99 €
Nike Tech Helios
Nike Tech Helios Maglia a manica corta Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Tech Helios
Maglia a manica corta Dri-FIT – Uomo
109,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta corta aderente – Donna
Nike Sportswear
Canotta corta aderente – Donna
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Canotta – Donna
49,99 €
Nike Swift
Nike Swift Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
69,99 €

I must-have dell'estate: capi indispensabili per le belle giornate

La nostra collezione di abbigliamento estivo offre tutto ciò di cui hai bisogno per allenarti al meglio, dalle maglie agli shorts fino agli accessori più pratici. Proponiamo capi essenziali e minimal, in materiali traspiranti ed elastici, per offrirti la giusta freschezza e libertà di movimento. Per completare il look, punta sulle nostre sneakers: presentano un'ammortizzazione in schiuma leggera e reattiva, ideale per le routine sportive nelle giornate più calde.


Allenarsi duramente significa sudare. Ecco perché i nostri must-have dell'estate presentano tessuti ad alte prestazioni, come la tecnologia Nike Dri-FIT. L'apprezzato materiale allontana il sudore per farlo evaporare più velocemente, lasciando la pelle fresca e asciutta. Se cerchi ancora più traspirabilità, scegli design essenziali con pannelli in mesh. Grazie ai dati raccolti dagli atleti, siamo in grado di posizionarli nelle zone dove si accumula più calore per migliorare ulteriormente la circolazione dell'aria.


Fai attività all'aperto? La gamma di accessori disponibile tra i nostri must-have dell'estate è ideata per accompagnarti nelle giornate più attive. I cappelli leggeri ti proteggono al meglio da calore e riflessi, mentre l'elasticità in quattro direzioni e le chiusure regolabili ti aiutano a ottenere il fit perfetto. Per le tue avventure sui sentieri, invece, abbiamo zaini e borse a tracolla resistenti. Grazie alle numerose tasche e agli scomparti puoi organizzare tutto al meglio, mentre le chiusure con zip sono l'ideale per tenere gli oggetti al sicuro. Per non dimenticare l'idratazione, scegli le nostre ampie borracce ergonomiche.


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo, scegli abbigliamento estivo con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50% e scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.