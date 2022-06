Come si lava un bra? | Domande mai poste

Il seno non è provvisto di sostegno integrato e questo vuol dire che si muove insieme a noi: di lato, in verticale e in orizzontale. Più il seno è grande, maggiori sono i rimbalzi. Quindi, per chi ha un seno grande è ancora più importante trovare modelli che offrono un maggiore sostegno, anche per le attività a basso impatto.



I modelli che offrono copertura e compression fit maggiori possono aiutare ad attenuare la sensazione di disagio o dolore, per cui è consigliabile dedicare un po' di tempo alla ricerca di quello giusto. I bra Rival e Alpha si regolano entrambi sulla schiena, per cui offrono alle atlete con un seno più grande un fit migliore sia sulla fascia che sulle spalle. Trovare il fit giusto vuol dire avere la giusta quantità di compressione per sentirsi a proprio agio mentre ti muovi.