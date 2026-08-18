Felpe da donna: casual e confortevoli
Completa il tuo look con le felpe Nike da donna. La nostra collezione propone modelli con tonalità e stampe diverse, per incontrare i gusti e gli stili più svariati. Le nostre felpe con e senza cappuccio da donna sono realizzate per regalarti un comfort totale quando ti concentri per dare il meglio di te e massimizzare la tua performance, in allenamento o in pista.
Calore e protezione per il tuo corpo
Non lasciare che il freddo ti ostacoli, grazie al tessuto termico che dona un calore istantaneo. Punta su una felpa con cappuccio da donna in fleece per affrontare le temperature più rigide: quelle arricchite dall'interno con finitura spazzolata sono perfette se cerchi una morbidezza extra. Le maglie con cappuccio mantengono asciutta la tua pelle dal primo all'ultimo chilometro, mentre le felpe dotate di tasca a marsupio o fori per i pollici offrono protezione anche per le mani.
Comfort e determinazione
La nostra collezione di felpe con cappuccio da donna è realizzata utilizzando tessuti tecnici, che favoriscono la ventilazione e allontanano il sudore. Al contempo i design innovativi ti danno tutto il comfort di cui hai bisogno, persino negli allenamenti più intensi. Puoi scegliere anche i modelli in materiali riciclati e sostenibili, o quelli in tessuti appositamente progettati per fornire una maggiore elasticità.
Eleva il tuo stile sportivo
Le nostre felpe da donna si adattano sia agli outfit casual sia a quelli da palestra. Il motivo color block aggiunge un tocco di tendenza, la mezza zip e i loghi Swoosh d'impatto conferiscono invece un'estetica vintage. Scegli le felpe tie-dye per conquistare l'attenzione di tutti, oppure quelle con finiture a contrasto per uno stile ricercato.
Trova il tuo fit e allenati a modo tuo
Ideali per le sessioni post-allenamento, le nostre felpe con cappuccio da donna dalla vestibilità ampia e morbida si indossano facilmente sopra top e T-shirt. Se preferisci un taglio aderente, scopri le silhouette più avvolgenti che ti sostengono al punto giusto, mentre le felpe slim fit con scollo a coste offrono struttura e calore.
I dettagli che fanno la differenza
Dai uno sguardo alle nostre felpe con cappuccio da donna e scopri elementi inaspettati, come le maniche a 3/4 ideali per mantenere la giusta temperatura corporea quando il tempo cambia velocemente, o le coulisse perfette per personalizzare la vestibilità. Le lavorazioni a maglia con motivo geometrico danno consistenza ai capi per affrontare la stagione fredda, mentre le zip nascoste sulle maniche possono essere allacciate o slacciate per una maggiore ventilazione. Scegli i modelli con decori metallizzati per aggiungere una finitura accattivante al tuo guardaroba da workout.
Felpe da donna create appositamente per te
La nostra linea di felpe con cappuccio da donna è adatta a qualsiasi sport e a qualsiasi attività indoor e outdoor. Se cerchi un modello più versatile, le comode felpe con taglio corto e texture a contrasto sono immancabili tutto l'anno. Vuoi dare un tocco di novità ai tuoi capi basic? Scopri le versioni con leggero tessuto French Terry, tasche frontali con patta e maniche raglan. Qualunque siano le tue preferenze, la tua nuova felpa con o senza cappuccio ti accompagnerà per ottenere prestazioni sempre migliori.