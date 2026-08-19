Set sportivi da donna

(110)
Nike Universa
Nike Universa Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Canotta con bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Canotta con bra imbottito a sostegno medio – Donna
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
54,99 €
MASSIMA INTENSITÀ. SUDORE CHE EVAPORA.
MASSIMA INTENSITÀ. SUDORE CHE EVAPORA.
Collezione Universa
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts 12,5 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts 12,5 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts 2 in 1 8 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts 2 in 1 8 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
54,99 €
Nike Indy
Nike Indy Bra a sostegno leggero - Donna
Materiali riciclati
Nike Indy
Bra a sostegno leggero - Donna
47,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Bra imbottito a sostegno medio – Donna
+1
Materiali riciclati
Nike Swoosh
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
44,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Top oversize a girocollo Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Top oversize a girocollo Dri-FIT – Donna
94,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Shorts loose fit 10 cm a vita media Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Shorts loose fit 10 cm a vita media Dri-FIT – Donna
64,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Bra imbottito regolabile – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy Light Support
Bra imbottito regolabile – Donna
37,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bra imbottito a manica lunga con sostegno leggero – Donna
Nike Zenvy
Bra imbottito a manica lunga con sostegno leggero – Donna
59,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Top a manica corta Dri-FIT – Donna
+1
Materiali riciclati
Nike One Classic
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
34,99 €
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Classic Twist
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
34,99 €
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
44,99 €
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
39,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
109,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Seamless
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-shirt Dri-FIT – Donna
Nike Pro Seamless
T-shirt Dri-FIT – Donna
49,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Top da training con zip a tutta lunghezza – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Seamless
Top da training con zip a tutta lunghezza – Donna
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Nike Pro Seamless
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Nike Pro Seamless
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
54,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Canotta corta Dri-FIT – Donna
Nike Pro Seamless
Canotta corta Dri-FIT – Donna
42,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Bra non imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Bra non imbottito a sostegno leggero – Donna
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Maglia corta a manica lunga Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia corta a manica lunga Dri-FIT – Donna
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro T-shirt ampia – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
T-shirt ampia – Donna
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
32,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts a vita media da 13 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Shorts a vita media da 13 cm – Donna
32,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts in tessuto 8 cm a vita media Dri-FIT con slip interno – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts in tessuto 8 cm a vita media Dri-FIT con slip interno – Donna
37,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bra in mesh a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Bra in mesh a sostegno medio – Donna
74,99 €
Nike Universa
Nike Universa Top a manica corta in mesh – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Top a manica corta in mesh – Donna
74,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings in mesh a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings in mesh a 7/8 a vita alta – Donna
119,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
42,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
64,99 €
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Maglia a manica lunga Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Maglia a manica lunga Dri-FIT – Donna
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bra a sostegno leggero - Donna
Nike Zenvy
Bra a sostegno leggero - Donna
59,99 €
Nike Indy
Nike Indy Canotta con bra regolabile a sostegno leggero con imbottitura – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy
Canotta con bra regolabile a sostegno leggero con imbottitura – Donna
44,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Canotta corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Canotta corta Dri-FIT – Donna
34,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Top oversize con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Top oversize con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Donna
99,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Felpa pullover con cappuccio – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Felpa pullover con cappuccio – Donna
89,99 €
Nike
Nike Giacca a manica lunga con zip a tutta lunghezza – Donna
Materiali riciclati
Nike
Giacca a manica lunga con zip a tutta lunghezza – Donna
54,99 €
Nike One
Nike One Shorts 13 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts 13 cm – Donna
34,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Gonna plissettata a vita alta Dri-FIT con protezione UV – Donna
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Gonna plissettata a vita alta Dri-FIT con protezione UV – Donna
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media a tutta lunghezza – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a vita media a tutta lunghezza – Donna
47,99 €
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Nike Zenvy Strappy
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
54,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Bra non imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Bra non imbottito a sostegno leggero – Donna
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Maglia corta a manica lunga Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia corta a manica lunga Dri-FIT – Donna
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro T-shirt ampia – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
T-shirt ampia – Donna
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
32,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts a vita media da 13 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Shorts a vita media da 13 cm – Donna
32,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts in tessuto 8 cm a vita media Dri-FIT con slip interno – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts in tessuto 8 cm a vita media Dri-FIT con slip interno – Donna
37,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bra in mesh a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Bra in mesh a sostegno medio – Donna
74,99 €
Nike Universa
Nike Universa Top a manica corta in mesh – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Top a manica corta in mesh – Donna
74,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings in mesh a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings in mesh a 7/8 a vita alta – Donna
119,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
42,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
64,99 €
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Maglia a manica lunga Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Maglia a manica lunga Dri-FIT – Donna
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bra a sostegno leggero - Donna
Nike Zenvy
Bra a sostegno leggero - Donna
59,99 €
Nike Indy
Nike Indy Canotta con bra regolabile a sostegno leggero con imbottitura – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy
Canotta con bra regolabile a sostegno leggero con imbottitura – Donna
44,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Canotta corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Canotta corta Dri-FIT – Donna
34,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Top oversize con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Top oversize con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Donna
99,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Felpa pullover con cappuccio – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Felpa pullover con cappuccio – Donna
89,99 €
Nike
Nike Giacca a manica lunga con zip a tutta lunghezza – Donna
Materiali riciclati
Nike
Giacca a manica lunga con zip a tutta lunghezza – Donna
54,99 €
Nike One
Nike One Shorts 13 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts 13 cm – Donna
34,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Gonna plissettata a vita alta Dri-FIT con protezione UV – Donna
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Gonna plissettata a vita alta Dri-FIT con protezione UV – Donna
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media a tutta lunghezza – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a vita media a tutta lunghezza – Donna
47,99 €
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Nike Zenvy Strappy
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
54,99 €

Completi sportivi da donna: affronta le tue sfide con stile

Dalla corsa alla palestra, dal pilates allo yoga, i nostri set coordinati da donna sono ideali per affrontare anche gli allenamenti più impegnativi. Concentrarsi sul movimento è più facile se indossi capi realizzati con la speciale tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana il sudore favorendone una rapida evaporazione e mantenendo la pelle asciutta, oppure i modelli in fibre di cotone altamente traspirante. Per gli esercizi di riscaldamento, defaticamento e per gli allenamenti al freddo, esplora invece i completi sportivi due pezzi da donna in fleece leggero e isolante.


Trovare la vestibilità più adatta a sé è fondamentale quando si tratta di abbigliamento sportivo. Ecco perché creiamo i nostri set coordinati da donna in un'ampia gamma di modelli per soddisfare ogni tipo di esigenza. I capi in tessuto compressivo, che aderiscono come una seconda pelle, sono indicati per lo stretching perché agevolano i movimenti, valorizzando al contempo la silhouette. A fine allenamento, indossa uno strato in più per non raffreddare troppo i muscoli e orientati sui modelli dal taglio morbido e semi-strutturato, realizzati con fibre isolanti che trattengono il calore.


Praticare sport e allenarsi non vuol dire rinunciare allo stile. I set sportivi da donna Nike sono disponibili in design e colori diversi, dal classico nero che puoi abbinare facilmente a tutto, al grigio, o al blu navy. Se preferisci un look più accattivante, scegli tra le calde tonalità pastello e le sfumature più intense e originali. Puoi anche mostrare la tua passione per il marchio Nike con il logo Swoosh appena accennato sulla gamba o sul petto, oppure con le applicazioni oversize e i dettagli colorati a contrasto.