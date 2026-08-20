Donna I capi indispensabili per l'estate Scarpe

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Scarpe da ginnastica estive da donna: potenzia le tue prestazioni

Le sneakers per l'estate da donna Nike ti offrono il supporto necessario per affrontare con sicurezza gli allenamenti nei mesi più caldi. Cerca i modelli con profilo basso che ti danno la massima libertà di movimento, oppure scegli le versioni più alte per una maggiore stabilità. I battistrada con motivi tecnici sono ideati per soddisfare le esigenze specifiche del tuo sport preferito, combinati a tomaie leggere in materiali traspiranti.


Supporto ammortizzato


Le scarpe sportive estive da donna Nike sono realizzate con un'ammortizzazione che protegge le articolazioni e i muscoli mentre superi i tuoi limiti. La schiuma leggera e reattiva assorbe l'impatto di ogni movimento, aiuta a prevenire lesioni e riduce l'affaticamento. Per una marcia in più, scegli i modelli dotati delle nostre acclamate unità Air, che si comprimono con l'energia della falcata per poi restituire la forza e creare una sensazione di propulsione che ti spinge in avanti.


Mantieni la freschezza con le tomaie traspiranti


Mettere alla prova le proprie capacità con il caldo significa accumulare calore. Ecco perché progettiamo le nostre scarpe estive da donna tenendo conto della traspirabilità. Le tomaie in mesh consentono una buona circolazione dell'aria, mantenendo i piedi comodi più a lungo, mentre i fori strategicamente posizionati nelle zone dove si accumula più calore permettono un flusso d'aria extra dove ne hai più bisogno. In più, i materiali tecnici favoriscono una naturale gamma di movimenti del piede.


Più potenza nella corsa


Dalle corse al parco nel fine settimana agli eventi più impegnativi, le scarpe sportive estive Nike per runner sono progettate per supportarti a ogni passo e chilometro. Se devi allenarti su superfici dure, prendi in considerazione i modelli con suola in gomma che, grazie al materiale ultraresistente, possono sopportare gli urti più forti. Il battistrada leggermente testurizzato offre la giusta aderenza per garantire stabilità e sicurezza. Ti prepari ad affrontare i sentieri sterrati? Scegli scarpe da trail specifiche con scanalature direzionali, per una trazione eccezionale su terreni bagnati o irregolari.


Per le tue avventure outdoor


Un paio di scarpe da trekking è un must per le avventure fuori porta. Le scarpe estive da donna Nike per il trekking hanno collari imbottiti che danno stabilità alle articolazioni e si adattano perfettamente alla caviglia per tenere lontani sporco e detriti. Trovi anche modelli dotati di una larghezza maggiore nell'avampiede, nell'arco plantare e nella punta per creare una base ampia e stabile. Mentre accumuli chilometri, la nostra ammortizzazione ultraperformante ti offre il massimo supporto per ridurre l'affaticamento.


La nostra missione


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%. Per fare la tua parte, cerca le sneakers e le scarpe da ginnastica estive Nike da donna con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.