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Sneakers e scarpe Air Max da donna

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Scarpe da donna Nike Air Max: progettate per raggiungere nuovi traguardi

Vuoi battere il tuo record personale? Scegli un paio di scarpe Nike Air Max da donna, disegnate per sostenerti passo dopo passo. Esplora tutti i dettagli, come il battistrada con diverse texture e design su misura per ogni tipo di superficie di allenamento. All'interno, l'ammortizzazione di alta qualità offre il supporto e la protezione necessari. Guardale da vicino: i vari tipi di suola sono appositamente studiati per garantire durata e leggerezza. Sapevi che il nostro nome è un omaggio alla dea greca della vittoria? Non sorprende quindi che il sostegno alle atlete di tutto il mondo sia parte integrante della nostra filosofia.


L'anima delle sneakers Nike Air Max da donna è la leggendaria unità Air. L'innovativo sistema di ammortizzazione utilizza aria compressa per offrire una protezione eccezionale, senza aggiungere peso o ingombro. Sai come funziona? Assorbe l'impatto di ogni movimento e poi ritorna alla sua posizione originale, restituendo l'energia di ogni falcata e creando una sensazione di propulsione che ti aiuta ad andare avanti. Per massimizzare questo effetto, abbiamo aggiunto una morbida schiuma nell'intersuola che fornisce un comfort duraturo, contribuendo a ridurre l'affaticamento.


Sei alla ricerca di un paio di Nike Air Max da donna con un sostegno davvero all'avanguardia? Allora la nostra gamma Air Max Dn8 è perfetta per te. Utilizza otto tubi Air pressurizzati disposti lungo tutta la suola, che regolano il flusso d'aria tra di loro in modo che la scarpa si adatti allo stile unico della tua camminata. Cerca i modelli con la nostra clip in plastica sul tallone, studiata per donare una calzata sicura e grande stabilità.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca le Nike Air Max da donna contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. In più, dal 2008 produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri usando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.