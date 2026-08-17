Outfit e vestiti estivi da donna

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Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts ampi a vita alta in tessuto antistrappo leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Shorts ampi a vita alta in tessuto antistrappo leggero – Donna
49,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt oversize corto dal taglio moderno – Donna
Nike Sportswear
T-shirt oversize corto dal taglio moderno – Donna
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Giacca in tessuto antistrappo leggera oversize – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Giacca in tessuto antistrappo leggera oversize – Donna
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts ampi a vita media in raso – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Shorts ampi a vita media in raso – Donna
49,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
Nike Zenvy
Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
Best seller
Nike Swift
Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
64,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta corta aderente – Donna
Nike Sportswear
Canotta corta aderente – Donna
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Canotta – Donna
49,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Canottiera da running Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Canottiera da running Dri-FIT ADV – Donna
84,99 €
Nike Swift
Nike Swift Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Giacca da running packable Repel – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Giacca da running packable Repel – Donna
119,99 €
Nike Strike
Nike Strike Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Strike
Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT – Donna
44,99 €
Nike SB
Nike SB T-shirt da skateboard
Nike SB
T-shirt da skateboard
34,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Shorts a vita media – Donna
Materiali riciclati
Nike Studio Fleece Medium Weight
Shorts a vita media – Donna
34,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Gonna a vita media con pieghe – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Gonna a vita media con pieghe – Donna
59,99 €
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt – Donna
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt – Donna
29,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta aderente a costine – Donna
Nike Sportswear
Canotta aderente a costine – Donna
29,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
39,99 €
Nike SB
Nike SB T-shirt da skateboard
Nike SB
T-shirt da skateboard
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
Best seller
Nike Pro
Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
32,99 €
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Maglia oversize in raso – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Maglia oversize in raso – Donna
30% di sconto
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Nike Zenvy Strappy
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
54,99 €
Nike Swift
Nike Swift Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
69,99 €
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Shorts da tennis a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt Court Collection
Shorts da tennis a vita alta Dri-FIT – Donna
30% di sconto
NikeCourt Collection
NikeCourt Collection Maglia da tennis a girocollo – Donna
NikeCourt Collection
Maglia da tennis a girocollo – Donna
30% di sconto
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Canotta – Donna
Nike Sportswear Chill Terry
Canotta – Donna
30% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Top oversize a maniche lunghe in raso da donna.
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Top oversize a maniche lunghe in raso da donna.
30% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Gonna a palloncino ampia – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Gonna a palloncino ampia – Donna
30% di sconto
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Canotta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt Slam
Canotta Dri-FIT – Donna
69,99 €
NOCTA
NOCTA Shorts Cardinal in fleece
NOCTA
Shorts Cardinal in fleece
69,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Gonna da tennis Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt Slam
Gonna da tennis Dri-FIT – Donna
84,99 €
Nike Pro
Nike Pro Canotta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Canotta Dri-FIT – Donna
37,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings capri a vita alta – Donna
Best seller
Nike Zenvy
Leggings capri a vita alta – Donna
89,99 €
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials T-shirt – Donna
Nike Sportswear Club Essentials
T-shirt – Donna
24,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Canotta da running Dri-FIT – Donna
Best seller
Nike Tempo
Canotta da running Dri-FIT – Donna
29,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
Nike Sportswear Classic
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
29,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Shorts – Donna
Materiali riciclati
ACG Dolomiti
Shorts – Donna
74,99 €
NOCTA
NOCTA T-shirt – Uomo
Materiali riciclati
NOCTA
T-shirt – Uomo
44,99 €
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Shorts loose fit a righe a vita media – Donna
Best seller
Nike Sportswear Chill Poplin
Shorts loose fit a righe a vita media – Donna
44,99 €
Nike Universa
Nike Universa Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
69,99 €
Nike
Nike Smanicato da running (5 l)
Materiali riciclati
Nike
Smanicato da running (5 l)
129,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Canotta da tennis Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt Advantage
Canotta da tennis Dri-FIT – Donna
54,99 €
Nike Sportswear Club Rules
Nike Sportswear Club Rules T-shirt
Nike Sportswear Club Rules
T-shirt
49,99 €
Nike Flow
Nike Flow Shorts da running 2 in 1 in mesh Dri-FIT – Donna
Best seller
Nike Flow
Shorts da running 2 in 1 in mesh Dri-FIT – Donna
47,99 €
NOCTA
NOCTA Shorts Cardinal in nylon
Materiali riciclati
NOCTA
Shorts Cardinal in nylon
69,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
Best seller
Nike Zenvy
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
64,99 €
Nike SB
Nike SB Shorts da skateboard
Nike SB
Shorts da skateboard
64,99 €
Nike
Nike T-shirt da tennis corta – Donna
Nike
T-shirt da tennis corta – Donna
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
24,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
29,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Canotta – Donna
Nike Zenvy
Canotta – Donna
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Nike Zenvy
Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
99,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Shorts a vita alta con Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Shorts a vita alta con Dri-FIT – Donna
64,99 €
NikeCourt
NikeCourt Shorts da tennis con tasche Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt
Shorts da tennis con tasche Dri-FIT – Donna
44,99 €
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt corta slim fit – Donna
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt corta slim fit – Donna
34,99 €
Nike ACG
Nike ACG Maglia a manica corta Dri-FIT – Donna
Nike ACG
Maglia a manica corta Dri-FIT – Donna
34,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Pantaloni ampi a vita media – Donna
Nike Zenvy
Pantaloni ampi a vita media – Donna
99,99 €
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Shorts da running 6 cm Dri-FIT a vita media con slip – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift Breathe
Shorts da running 6 cm Dri-FIT a vita media con slip – Donna
59,99 €
Naomi Osaka
Naomi Osaka Shorts a vita media 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Naomi Osaka
Shorts a vita media 8 cm – Donna
79,99 €
Nike Victory
Nike Victory Gonna da tennis a balze Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Victory
Gonna da tennis a balze Dri-FIT – Donna
49,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Giacca da running Repel – Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo
Giacca da running Repel – Donna
74,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo
Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
59,99 €
Nike Victory
Nike Victory Canotta da tennis Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Victory
Canotta da tennis Dri-FIT – Donna
42,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
34,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Nike Zenvy
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
99,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Top aderente senza spalline – Donna
Nike Sportswear
Top aderente senza spalline – Donna
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running a vita media con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV – Donna
Best seller
Nike AeroSwift
Shorts da running a vita media con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV – Donna
79,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Top – Donna
Jordan Essentials
Top – Donna
29,99 €
Nike Golf Club
Nike Golf Club Shorts da golf Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Golf Club
Shorts da golf Dri-FIT – Donna
69,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Abito canotta – Donna
Jordan Brooklyn
Abito canotta – Donna
54,99 €
Nike SB
Nike SB Shorts da skateboard
Nike SB
Shorts da skateboard
64,99 €
Nike
Nike T-shirt da tennis corta – Donna
Nike
T-shirt da tennis corta – Donna
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
24,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
29,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Canotta – Donna
Nike Zenvy
Canotta – Donna
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Nike Zenvy
Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
99,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Shorts a vita alta con Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Shorts a vita alta con Dri-FIT – Donna
64,99 €
NikeCourt
NikeCourt Shorts da tennis con tasche Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt
Shorts da tennis con tasche Dri-FIT – Donna
44,99 €
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt corta slim fit – Donna
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt corta slim fit – Donna
34,99 €
Nike ACG
Nike ACG Maglia a manica corta Dri-FIT – Donna
Nike ACG
Maglia a manica corta Dri-FIT – Donna
34,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Pantaloni ampi a vita media – Donna
Nike Zenvy
Pantaloni ampi a vita media – Donna
99,99 €
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Shorts da running 6 cm Dri-FIT a vita media con slip – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift Breathe
Shorts da running 6 cm Dri-FIT a vita media con slip – Donna
59,99 €
Naomi Osaka
Naomi Osaka Shorts a vita media 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Naomi Osaka
Shorts a vita media 8 cm – Donna
79,99 €
Nike Victory
Nike Victory Gonna da tennis a balze Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Victory
Gonna da tennis a balze Dri-FIT – Donna
49,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Giacca da running Repel – Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo
Giacca da running Repel – Donna
74,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo
Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
59,99 €
Nike Victory
Nike Victory Canotta da tennis Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Victory
Canotta da tennis Dri-FIT – Donna
42,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
34,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Nike Zenvy
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
99,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Top aderente senza spalline – Donna
Nike Sportswear
Top aderente senza spalline – Donna
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running a vita media con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV – Donna
Best seller
Nike AeroSwift
Shorts da running a vita media con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV – Donna
79,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Top – Donna
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Top – Donna
29,99 €
Nike Golf Club
Nike Golf Club Shorts da golf Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Golf Club
Shorts da golf Dri-FIT – Donna
69,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Abito canotta – Donna
Jordan Brooklyn
Abito canotta – Donna
54,99 €

Abbigliamento per l'estate femminile: affronta il caldo con sicurezza

Fatti trovare pronta all'arrivo del caldo con i nostri vestiti estivi da donna, leggeri e traspiranti. Che la tua passione sia allenarti all'aperto o in palestra, abbiamo modelli pronti ad accompagnarti praticamente in ogni sfida. Scopri i capi più ariosi, ideali se cerchi una sensazione di freschezza anche con le temperature più alte. Puoi optare per versioni in colori e forme diverse, così avrai la certezza di trovare le soluzioni più adatte al tuo guardaroba.


Capi ideali per l'estate


I materiali intelligenti dei nostri outfit estivi da donna sono progettati per aiutarti a dare il massimo anche durante la stagione calda. Le texture morbide e i tessuti leggeri sono quasi impercettibili sulla pelle: nulla ostacolerà i tuoi allenamenti. I nostri materiali sono pensati per allungarsi insieme a te consentendoti di fare piegamenti, torsioni e affondi in tutte le direzioni. Cerchi un po' di supporto in più? I modelli con compressione avvolgono i muscoli proteggendoti dagli infortuni e tenendo i capi fermi mentre mi muovi. Le cuciture piatte, infine, prevengono le irritazioni della pelle aiutandoti ad allenarti più a lungo.


Tecnologia al servizio della freschezza


Pronta a dare il massimo? Grazie alla tecnologia intelligente Nike Dri-FIT, puoi mantenere la pelle fresca e asciutta anche durante gli allenamenti più impegnativi. Questo materiale innovativo allontana il sudore favorendone una rapida evaporazione, per regalarti un comfort eccezionale. Con Nike Dri-FIT ADV raggiungiamo vette ancora più alte, unendo le intuizioni più approfondite degli atleti alla ricerca scientifica sullo sport. Parliamo di tecnologia modellata sul corpo, costruzione all'avanguardia e design funzionale: ogni elemento è appositamente studiato per ottimizzare la tua esperienza.


Linee traspiranti


Il nostro abbigliamento da donna per l'estate è progettato appositamente per consentirti di muoverti liberamente. Proponiamo canotte senza maniche, shorts ampi e T-shirt corte. I fit più larghi favoriscono la circolazione naturale dell'aria donandoti una sensazione di comfort estremo, mentre gli elastici in vita e le coulisse ti aiutano a trovare il fit perfetto. Nelle giornate variabili, le felpe con cappuccio sono una soluzione pratica da mettere e togliere quando serve. Trovi anche strati intermedi con maniche lunghe pensati per proteggere la pelle dal sole senza rinunciare a un'incredibile leggerezza.


Modelli per sfide di ogni genere


Qualsiasi sorpresa abbia in serbo la stagione, con i nostri capi d'abbigliamento estivi da donna potrai affrontarla senza problemi. Se ami dedicarti agli allenamenti ad alta intensità, prediligi i nostri bra con sostegno, coppe sagomate e spalline regolabili. Sei un'appassionata di yoga? Dai un'occhiata ai leggings morbidi, una scelta ideale per trovare la pace interiore. Se la tua passione è il pallone, invece, puoi mostrare la tua fede calcistica sfoggiando una divisa perfettamente coordinata, con stemma ricamato e tonalità fedeli all’originale. Il tocco in più? L'iconico Swoosh Nike che campeggia su ogni singolo capo della nostra collezione.


La nostra prossima sfida


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per prendere parte al nostro percorso, scegli vestiti estivi da donna con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Questo è solo uno dei modi in cui stiamo cercando di contribuire a proteggere il futuro dello sport.