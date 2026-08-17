Abbigliamento per l'estate femminile: affronta il caldo con sicurezza
Fatti trovare pronta all'arrivo del caldo con i nostri vestiti estivi da donna, leggeri e traspiranti. Che la tua passione sia allenarti all'aperto o in palestra, abbiamo modelli pronti ad accompagnarti praticamente in ogni sfida. Scopri i capi più ariosi, ideali se cerchi una sensazione di freschezza anche con le temperature più alte. Puoi optare per versioni in colori e forme diverse, così avrai la certezza di trovare le soluzioni più adatte al tuo guardaroba.
Capi ideali per l'estate
I materiali intelligenti dei nostri outfit estivi da donna sono progettati per aiutarti a dare il massimo anche durante la stagione calda. Le texture morbide e i tessuti leggeri sono quasi impercettibili sulla pelle: nulla ostacolerà i tuoi allenamenti. I nostri materiali sono pensati per allungarsi insieme a te consentendoti di fare piegamenti, torsioni e affondi in tutte le direzioni. Cerchi un po' di supporto in più? I modelli con compressione avvolgono i muscoli proteggendoti dagli infortuni e tenendo i capi fermi mentre mi muovi. Le cuciture piatte, infine, prevengono le irritazioni della pelle aiutandoti ad allenarti più a lungo.
Tecnologia al servizio della freschezza
Pronta a dare il massimo? Grazie alla tecnologia intelligente Nike Dri-FIT, puoi mantenere la pelle fresca e asciutta anche durante gli allenamenti più impegnativi. Questo materiale innovativo allontana il sudore favorendone una rapida evaporazione, per regalarti un comfort eccezionale. Con Nike Dri-FIT ADV raggiungiamo vette ancora più alte, unendo le intuizioni più approfondite degli atleti alla ricerca scientifica sullo sport. Parliamo di tecnologia modellata sul corpo, costruzione all'avanguardia e design funzionale: ogni elemento è appositamente studiato per ottimizzare la tua esperienza.
Linee traspiranti
Il nostro abbigliamento da donna per l'estate è progettato appositamente per consentirti di muoverti liberamente. Proponiamo canotte senza maniche, shorts ampi e T-shirt corte. I fit più larghi favoriscono la circolazione naturale dell'aria donandoti una sensazione di comfort estremo, mentre gli elastici in vita e le coulisse ti aiutano a trovare il fit perfetto. Nelle giornate variabili, le felpe con cappuccio sono una soluzione pratica da mettere e togliere quando serve. Trovi anche strati intermedi con maniche lunghe pensati per proteggere la pelle dal sole senza rinunciare a un'incredibile leggerezza.
Modelli per sfide di ogni genere
Qualsiasi sorpresa abbia in serbo la stagione, con i nostri capi d'abbigliamento estivi da donna potrai affrontarla senza problemi. Se ami dedicarti agli allenamenti ad alta intensità, prediligi i nostri bra con sostegno, coppe sagomate e spalline regolabili. Sei un'appassionata di yoga? Dai un'occhiata ai leggings morbidi, una scelta ideale per trovare la pace interiore. Se la tua passione è il pallone, invece, puoi mostrare la tua fede calcistica sfoggiando una divisa perfettamente coordinata, con stemma ricamato e tonalità fedeli all’originale. Il tocco in più? L'iconico Swoosh Nike che campeggia su ogni singolo capo della nostra collezione.
La nostra prossima sfida
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per prendere parte al nostro percorso, scegli vestiti estivi da donna con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Questo è solo uno dei modi in cui stiamo cercando di contribuire a proteggere il futuro dello sport.