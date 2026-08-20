Outfit da yoga: concentrati sulla tua pratica
Sequenze che rafforzano la resistenza, impegnative posture di equilibrio, gradevoli posizioni di riposo: i nostri completi da yoga ti aiutano a muoverti armoniosamente e a tenere alta la concentrazione. Proponiamo capi dai tagli affusolati che ti permettono di muoverti liberamente senza distrazioni. In più, le trame a prova di squat forniscono la copertura di cui hai bisogno. Trovi anche tasche con zip, ideali per conservare gli oggetti essenziali in modo pratico e sicuro. Inoltre, i nostri bra offrono sostegno e stabilità, consentendoti di concentrarti sulla tua prossima posizione.
I nostri outfit da yoga sono progettati con cura per aiutarti a muoverti in modo fluido e concentrato. I leggings Nike, in tessuti pensati per offrirti un sostegno leggero, avvolgono perfettamente la silhouette, mentre tra le nostre maglie trovi modelli a maniche corte e lunghe, da selezionare secondo la stagione. Ti alleni al caldo? Cerca top corti e shorts leggeri: ti sembrerà di non indossarli. Se vuoi rimanere attiva durante la gravidanza, scegli i capi per la maternità, concepiti per adattarsi al tuo corpo che cambia.
I nostri set da yoga presentano tessuti di elevata qualità: la tecnologia Nike Dri-FIT, ad esempio, allontana il sudore dal corpo favorendone una rapida evaporazione, aiutandoti a mantenere il massimo comfort durante l'esecuzione degli asana più impegnativi e le lezioni di Ashtanga. Inoltre, le fibre InfinaSoft risultano delicate a contatto con la pelle: una soluzione perfetta per sessioni tranquille e rinvigorenti. I nostri completi da yoga presentano poi una maggiore elasticità, per accompagnarti nei movimenti mantenendo intatta la forma. Cerca i set da yoga abbinati se vuoi completare con un tocco coordinato i tuoi outfit.
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Vuoi seguirci in questo percorso? Scegli i completi da yoga Nike con l'etichetta Materiali sostenibili. Indica che realizziamo i capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.