ACG

(185)
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Scarpa da trail running – Uomo
+3
Materiali riciclati
Nike ACG Pegasus Trail
Scarpa da trail running – Uomo
149,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Scarpa da trail running – Donna
+3
Materiali riciclati
Nike ACG Pegasus Trail
Scarpa da trail running – Donna
149,99 €
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Scarpa da trail running – Uomo
+1
ACG Zegama Trail
Scarpa da trail running – Uomo
169,99 €
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Scarpa da trail running – Donna
+1
ACG Zegama Trail
Scarpa da trail running – Donna
169,99 €
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Scarpa da gara di trail running
+2
Nike ACG Ultrafly Trail
Scarpa da gara di trail running
249,99 €
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Scarpa da trail running – Uomo
Nike Wildhorse 10
Scarpa da trail running – Uomo
149,99 €
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
ACG Solar Chase "Chamo Camo" Maglia da trail running Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
Maglia da trail running Dri-FIT ADV – Uomo
69,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" T-shirt da trail running Dri-FIT – Donna
ACG "Chamo Camo"
T-shirt da trail running Dri-FIT – Donna
44,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Shorts con slip da trail running 10 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
ACG "Chamo Camo"
Shorts con slip da trail running 10 cm Dri-FIT – Donna
74,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Canotta da trail running Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
ACG "Chamo Camo"
Canotta da trail running Dri-FIT – Donna
54,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Scarpa da running – Ragazzo/a
Nike ACG Pegasus Trail
Scarpa da running – Ragazzo/a
109,99 €
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Scarpa da hiking – Uomo
ACG Zegama Hike
Scarpa da hiking – Uomo
179,99 €
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Scarpa da hiking – Donna
ACG Zegama Hike
Scarpa da hiking – Donna
179,99 €
ACG "Wildsee"
ACG "Wildsee" Maglia da hiking a manica lunga con zip a 1/4 Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG "Wildsee"
Maglia da hiking a manica lunga con zip a 1/4 Dri-FIT – Uomo
69,99 €
ACG "High Stakes"
ACG "High Stakes" Pantaloni da hiking – Uomo
Materiali riciclati
ACG "High Stakes"
Pantaloni da hiking – Uomo
114,99 €
ACG Wildsee
ACG Wildsee Maglia strato base a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
ACG Wildsee
Maglia strato base a manica corta Dri-FIT – Donna
59,99 €
ACG High Stakes
ACG High Stakes Skort da hiking – Donna
Materiali riciclati
ACG High Stakes
Skort da hiking – Donna
89,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Giacca con protezione UV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Giacca con protezione UV – Uomo
134,99 €
ACG Wildsee
ACG Wildsee Maglia strato base a manica corta Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG Wildsee
Maglia strato base a manica corta Dri-FIT – Uomo
59,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Shorts – Uomo
Materiali riciclati
ACG Dolomiti
Shorts – Uomo
74,99 €
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Zaino (25 l)
Materiali riciclati
ACG DAYMAX
Zaino (25 l)
124,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Giacca con protezione UV – Donna
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Giacca con protezione UV – Donna
134,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Skort – Donna
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Skort – Donna
104,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Uomo
Materiali riciclati
ACG "Aireez"
Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Uomo
109,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Donna
Materiali riciclati
ACG "Aireez"
Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Donna
109,99 €
ACG Aireez
ACG Aireez Giacca con protezione UV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Aireez
Giacca con protezione UV – Uomo
114,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Maglia da trail running a manica lunga con bottoni e grafica – Donna
Materiali riciclati
ACG "Aireez"
Maglia da trail running a manica lunga con bottoni e grafica – Donna
114,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Giacca da trail running con protezione UV – Donna
Materiali riciclati
ACG "Aireez"
Giacca da trail running con protezione UV – Donna
114,99 €
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Uomo
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow NXT
Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Uomo
149,99 €
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Donna
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow NXT
Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Donna
149,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Uomo
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow
Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Uomo
119,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Donna
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow
Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Donna
119,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Canotta da trail running Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG Radical AirFlow
Canotta da trail running Dri-FIT – Uomo
109,99 €
ACG "Trailwind"
ACG "Trailwind" Shorts Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
ACG "Trailwind"
Shorts Dri-FIT ADV – Donna
84,99 €
ACG Radical AirFlow Apex
ACG Radical AirFlow Apex Cappello Dri-FIT
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow Apex
Cappello Dri-FIT
64,99 €
ACG Radical AirFlow Fly Cap
ACG Radical AirFlow Fly Cap Cappello da trail running regolabile Dri-FIT
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow Fly Cap
Cappello da trail running regolabile Dri-FIT
49,99 €
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Smanicato (5L)
Materiali riciclati
Nike ACG GOAT
Smanicato (5L)
134,99 €
ACG LDV
ACG LDV Scarpa – Uomo
ACG LDV
Scarpa – Uomo
129,99 €
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Scarpa da trail running – Donna
Nike Wildhorse 10
Scarpa da trail running – Donna
149,99 €
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Giacca da neve
Materiali riciclati
Nike ACG "Mystery Lights"
Giacca da neve
399,99 €
ACG Air Deschutz+
ACG Air Deschutz+ Sandali
ACG Air Deschutz+
Sandali
79,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Scarpa impermeabile da trail running – Uomo
Materiali riciclati
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Scarpa impermeabile da trail running – Uomo
114,99 €
ACG Skull Peak Dolomite
ACG Skull Peak Dolomite Giacca Storm-FIT
Materiali riciclati
ACG Skull Peak Dolomite
Giacca Storm-FIT
499,99 €
ACG Wolf Lichen
ACG Wolf Lichen Maglia a girocollo
Materiali riciclati
ACG Wolf Lichen
Maglia a girocollo
149,99 €
Nike ACG Rufus
Nike ACG Rufus Scarpa – Uomo
Nike ACG Rufus
Scarpa – Uomo
109,99 €
Nike ACG Vista Vert
Nike ACG Vista Vert Occhiali da sole
Nike ACG Vista Vert
Occhiali da sole
174,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Pantaloni con zip
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Pantaloni con zip
164,99 €
ACG
ACG T-shirt Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG
T-shirt Dri-FIT – Uomo
54,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Donna
Materiali riciclati
ACG "Aireez"
Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Donna
109,99 €
ACG Aireez
ACG Aireez Giacca con protezione UV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Aireez
Giacca con protezione UV – Uomo
114,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Maglia da trail running a manica lunga con bottoni e grafica – Donna
Materiali riciclati
ACG "Aireez"
Maglia da trail running a manica lunga con bottoni e grafica – Donna
114,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Giacca da trail running con protezione UV – Donna
Materiali riciclati
ACG "Aireez"
Giacca da trail running con protezione UV – Donna
114,99 €
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Uomo
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow NXT
Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Uomo
149,99 €
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Donna
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow NXT
Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Donna
149,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Uomo
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow
Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Uomo
119,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Donna
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow
Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Donna
119,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Canotta da trail running Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG Radical AirFlow
Canotta da trail running Dri-FIT – Uomo
109,99 €
ACG "Trailwind"
ACG "Trailwind" Shorts Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
ACG "Trailwind"
Shorts Dri-FIT ADV – Donna
84,99 €
ACG Radical AirFlow Apex
ACG Radical AirFlow Apex Cappello Dri-FIT
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow Apex
Cappello Dri-FIT
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ACG Radical AirFlow Fly Cap
ACG Radical AirFlow Fly Cap Cappello da trail running regolabile Dri-FIT
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow Fly Cap
Cappello da trail running regolabile Dri-FIT
49,99 €
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Smanicato (5L)
Materiali riciclati
Nike ACG GOAT
Smanicato (5L)
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ACG LDV
ACG LDV Scarpa – Uomo
ACG LDV
Scarpa – Uomo
129,99 €
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Scarpa da trail running – Donna
Nike Wildhorse 10
Scarpa da trail running – Donna
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Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Giacca da neve
Materiali riciclati
Nike ACG "Mystery Lights"
Giacca da neve
399,99 €
ACG Air Deschutz+
ACG Air Deschutz+ Sandali
ACG Air Deschutz+
Sandali
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Scarpa impermeabile da trail running – Uomo
Materiali riciclati
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Scarpa impermeabile da trail running – Uomo
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ACG Skull Peak Dolomite
ACG Skull Peak Dolomite Giacca Storm-FIT
Materiali riciclati
ACG Skull Peak Dolomite
Giacca Storm-FIT
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ACG Wolf Lichen
ACG Wolf Lichen Maglia a girocollo
Materiali riciclati
ACG Wolf Lichen
Maglia a girocollo
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Nike ACG Rufus
Nike ACG Rufus Scarpa – Uomo
Nike ACG Rufus
Scarpa – Uomo
109,99 €
Nike ACG Vista Vert
Nike ACG Vista Vert Occhiali da sole
Nike ACG Vista Vert
Occhiali da sole
174,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Pantaloni con zip
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Pantaloni con zip
164,99 €
ACG
ACG T-shirt Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG
T-shirt Dri-FIT – Uomo
54,99 €
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Nike ACG: supera qualsiasi sfida

Preparati a tutto con la collezione Nike ACG. Qualunque siano le temperature, i nostri capi ad alte prestazioni offrono resistenza e sostegno durante gli allenamenti all'aperto. Scopri l'abbigliamento che ti protegge dagli agenti atmosferici, dai temporali improvvisi ai raggi UV. I nostri capi sono pensati per essere indossati a strati, così puoi adattarli facilmente alle condizioni meteorologiche. Devi affrontare terreni difficili? Esplora la nostra collezione di scarpe e scegline un paio che ti garantisca stabilità e ti permetta di muoverti con sicurezza.


Comfort eccezionale


Dai sempre il meglio di te con la collezione Nike ACG. La nostra gamma include giacche in GORE-TEX con tecnologia Nike Storm-FIT ADV: un tessuto acclamato che combina proprietà antivento e idrorepellenti con una tecnologia avanzata, per fornirti il massimo comfort anche in condizioni climatiche avverse con una struttura microporosa che lascia fuoriuscire il vapore acqueo, per offrirti totale libertà di movimento. Troverai anche pantaloni ad asciugatura rapida che ti permettono di affrontare anche gli acquazzoni improvvisi. Inoltre, le versioni resistenti ai raggi UV ti aiutano a proteggerti dai raggi solari dannosi.


Affronta qualsiasi condizione


Oltre all'abbigliamento versatile, la nostra gamma ACG include scarpe progettate per percorrere lunghe distanze. I modelli con tomaia in GORE-TEX mantengono i piedi asciutti, mentre le suole in gomma Nike Trail All-Terrain Compound offrono una maggiore aderenza, ideale per pendenze ripide e superfici bagnate. Per quanto riguarda gli accessori, scopri i capienti borsoni con spazio per tutta la tua attrezzatura. Vuoi avere le mani libere? Scegli un pratico modello a tracolla. Cerca i modelli con patta antivento e struttura resistente all'acqua, che li rendono adatti a qualsiasi condizione atmosferica. Le numerose tasche ti consentono di organizzare facilmente i tuoi oggetti. Infine, i materiali facili da pulire ti permettono di riporre l'attrezzatura sporca senza pensarci due volte.


Capi perfetti per gli outfit a strati


Quando esplori la natura, la temperatura può cambiare rapidamente. Ecco perché la nostra gamma Nike ACG rende facile vestirsi a strati. Le giacche oversize si possono indossare sopra qualsiasi capo, mentre le felpe con cappuccio classiche sono progettate per essere indossate sopra il tuo strato base. Per quanto riguarda la praticità, dai un'occhiata alle nostre giacche che puoi riporre facilmente in una tasca interna. Puoi persino attaccarle agli altri tuoi capi, così saranno pronte ogni volta che ne avrai bisogno.


Resta al caldo e all'asciutto


Sappiamo che il comfort è fondamentale per ottenere prestazioni eccellenti. Per questo, la nostra gamma ACG include felpe foderate in fleece e pantaloni jogger pesanti per tenerti al caldo. Cerca i modelli con tecnologia Therma-FIT che aiuta a gestire il calore naturale del corpo anche quando le temperature scendono. Inoltre, le giacche con patta antivento su tutta la lunghezza impediscono all'aria fredda di entrare attraverso la cerniera. Completa il tuo outfit con berretti classici foderati in fleece per proteggere la testa e le orecchie dal freddo.


La nostra missione per il futuro


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli i modelli della linea Nike ACG con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50% e scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.