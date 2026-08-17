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Nike ACG: supera qualsiasi sfida
Preparati a tutto con la collezione Nike ACG. Qualunque siano le temperature, i nostri capi ad alte prestazioni offrono resistenza e sostegno durante gli allenamenti all'aperto. Scopri l'abbigliamento che ti protegge dagli agenti atmosferici, dai temporali improvvisi ai raggi UV. I nostri capi sono pensati per essere indossati a strati, così puoi adattarli facilmente alle condizioni meteorologiche. Devi affrontare terreni difficili? Esplora la nostra collezione di scarpe e scegline un paio che ti garantisca stabilità e ti permetta di muoverti con sicurezza.
Comfort eccezionale
Dai sempre il meglio di te con la collezione Nike ACG. La nostra gamma include giacche in GORE-TEX con tecnologia Nike Storm-FIT ADV: un tessuto acclamato che combina proprietà antivento e idrorepellenti con una tecnologia avanzata, per fornirti il massimo comfort anche in condizioni climatiche avverse con una struttura microporosa che lascia fuoriuscire il vapore acqueo, per offrirti totale libertà di movimento. Troverai anche pantaloni ad asciugatura rapida che ti permettono di affrontare anche gli acquazzoni improvvisi. Inoltre, le versioni resistenti ai raggi UV ti aiutano a proteggerti dai raggi solari dannosi.
Affronta qualsiasi condizione
Oltre all'abbigliamento versatile, la nostra gamma ACG include scarpe progettate per percorrere lunghe distanze. I modelli con tomaia in GORE-TEX mantengono i piedi asciutti, mentre le suole in gomma Nike Trail All-Terrain Compound offrono una maggiore aderenza, ideale per pendenze ripide e superfici bagnate. Per quanto riguarda gli accessori, scopri i capienti borsoni con spazio per tutta la tua attrezzatura. Vuoi avere le mani libere? Scegli un pratico modello a tracolla. Cerca i modelli con patta antivento e struttura resistente all'acqua, che li rendono adatti a qualsiasi condizione atmosferica. Le numerose tasche ti consentono di organizzare facilmente i tuoi oggetti. Infine, i materiali facili da pulire ti permettono di riporre l'attrezzatura sporca senza pensarci due volte.
Capi perfetti per gli outfit a strati
Quando esplori la natura, la temperatura può cambiare rapidamente. Ecco perché la nostra gamma Nike ACG rende facile vestirsi a strati. Le giacche oversize si possono indossare sopra qualsiasi capo, mentre le felpe con cappuccio classiche sono progettate per essere indossate sopra il tuo strato base. Per quanto riguarda la praticità, dai un'occhiata alle nostre giacche che puoi riporre facilmente in una tasca interna. Puoi persino attaccarle agli altri tuoi capi, così saranno pronte ogni volta che ne avrai bisogno.
Resta al caldo e all'asciutto
Sappiamo che il comfort è fondamentale per ottenere prestazioni eccellenti. Per questo, la nostra gamma ACG include felpe foderate in fleece e pantaloni jogger pesanti per tenerti al caldo. Cerca i modelli con tecnologia Therma-FIT che aiuta a gestire il calore naturale del corpo anche quando le temperature scendono. Inoltre, le giacche con patta antivento su tutta la lunghezza impediscono all'aria fredda di entrare attraverso la cerniera. Completa il tuo outfit con berretti classici foderati in fleece per proteggere la testa e le orecchie dal freddo.
La nostra missione per il futuro
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli i modelli della linea Nike ACG con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50% e scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.