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Domande mai poste

Il potere del bra

Ti diamo il benvenuto a Domande mai poste, la serie in cui risponderemo ai quesiti su seno, bra e attività fisica che non hai mai avuto il coraggio di porre.

Oggi approfondiremo il tema dei reggiseni sportivi, in particolare parleremo della taglia giusta. Risponderemo alle seguenti domande:

  1. Perché è importante investire in un reggiseno sportivo?
  2. Come faccio a calcolare le taglie dei bra Nike?

1. Perché è importante investire in un bra?

La progettazione e la produzione di un bra non sono cose da poco. Si inizia con la ricerca, lo sviluppo del bra e i test, e tutto questo ancor prima di avviare la produzione. Per alcuni modelli potrebbero volerci anni, poiché vengono progettati per la performance in una vasta gamma di taglie (rispetto ad abbigliamento e scarpe).

Tutto parte dal design

I bra non devono essere solo comodi, ma anche elastici, flessibili e seguire i movimenti del tuo corpo. Dai tessuti tecnici traspiranti che rimangono asciutti e morbidi, agli elastici, le imbottiture e le zip che resistono al passare del tempo, ogni dettaglio è pensato per rendere il tuo bra comodo e resistente, oltre che per offrirti fit e sostegno ideali quando ti muovi.

Come scegliere il bra giusto | Domande mai poste

2. Come faccio a calcolare le taglie dei bra Nike?

All'inizio potresti non capirci molto, ma una volta che avrai capito come funzionano, le guide alle taglie e alle misure dovrebbero aiutarti a trovare il tuo punto di partenza. Ma ricordati che il modo migliore per trovare il fit giusto è provare il bra.

Per i bra Nike, le taglie partono dalla Small e aumentano le dimensioni della fascia, della coppa e dell'altezza delle spalline man mano che si arriva a taglie più grandi. A seconda del modello, alcuni elementi potrebbero variare. Alcune delle nostre tabelle, che includono le misure delle coppe, possono aiutarti a capire quali fanno al caso tuo. Altri modelli (spesso quelli senza stampaggio delle coppe separato) utilizzano la classificazione dalla XS alla XL.

Come scegliere il bra giusto | Domande mai poste

Cambiamento costante

È importante ricordare che le dimensioni del tuo seno cambiano continuamente. Si riducono e aumentano in base al tuo peso, durante la gravidanza e le mestruazioni. Tienilo a mente quando cerchi il fit perfetto. Un bra adatto il primo giorno del ciclo potrebbe sembrare completamente diverso poche settimane dopo; perciò, vale la pena avere a disposizione taglie e modelli diversi per ogni situazione.

Dai un'occhiata alle altre domande mai poste per saperne di più sulle domande più frequenti su bra, seno e attività fisica.

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    Domande mai poste

    Seno, educazione fisica e primo bra

Data di pubblicazione originale: 13 maggio 2021