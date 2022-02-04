A jobb táplálkozás öt módja

Néha azzal lehetsz kedvesebb magadhoz, hogy kevesebbet teszel – különösen igaz ez az edzések és a táplálkozás esetében. Az étrended pozitív átalakítása – legyél akár futó, súlyemelő vagy bármi – kulcsfontosságú ahhoz, hogy a tökéletesség helyett a fejlődésre koncentrálhass.

Dr. John Berardi, a Precision Nutrition társalapítója szerint pedig a táplálkozás terén az étkezés módja legalább olyan fontos, mint az, hogy mit fogyasztasz. Dr. Berardi a tápanyag-biokémia szakértőjeként az étrend révén próbál segíteni a sportolóknak a jobb teljesítmény és a jobb regenerálódás elérésében. Íme az általa alkalmazott öt alapelv az egészséges étkezéshez.