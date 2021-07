Hogyan pörgesd fel az edzésrutinod?

1. Objektíven mérd fel a helyzetet.



Ahhoz, hogy eljusson a célodhoz, tudnod kell, hogy honnan indulsz el. Ha például szeretnél újra rendszeresen vagy gyorsan 5 km-es távokat futni, az első lépés a futás és a séta váltogatásával megnézni, hogy milyen gyorsan megy a táv, magyarázza Joslyn Thompson Rule Nike Master Trainer. Hasonlóképpen, ha megint profi módon akarod nyomni a fekvőtámaszokat, nézd meg, hogy most mennyi megy. Ez lesz az a mérési alap, amelyhez a haladásodat viszonyíthatod, ahányszor csak megismétled az állapotfelmérést.



Vigyázat: nagy lehet a kísértés, hogy a jelenlegi állapotodat a korábbi, edzettebb önmagaddal mérd össze. Ne tedd! – tanácsolja Fearon, hiszen így túlságosan az eredmények hajszolására koncentrálhatsz, és ez sérüléshez vezethet, ha túl hamar gyorsítasz fel. „Ha az ember azzal kénytelen szembesülni, hogy nem bír olyan sokat, mint korábban, érzelmi lejtőre kerülhet, aminek gyakran negatív reakció és csökkent motiváció az eredménye” – magyarázza. Ráadásul általában a valóságosnál könnyebbként emlékszünk a gyakorlatokra, így aztán amikor az újrakezdéskor a korábbinál is nehezebben megy, még frusztráltabbá válunk, hogy aztán végleg visszameneküljünk a kanapéra. Ehelyett gondolj motivációként a múltra: emlékezz arra, hogy voltál már edzett, és ez az állapot újra elérhető.





2. Készíts tervet, és tartsd magad hozzá.



Ha összeszeded a megfelelő hozzávalókat, és lépésről lépésre követed a receptet, (általában) sikerül elkészíteni azt, amit szerettél volna. Ugyanez igaz az edzésre is. Tervezd meg pontosan, hogy mit és hogyan szeretnél csinálni, és nagyobb valószínűséggel fogod elérni a megcélzott eredményt. Ezzel azt is elkerülheted, hogy túl sokat vállalj magadra, és túlterhelődj, mondja Fearon. Ráadásul akkor is segíthet a kitűzött úton maradni, ha közbejön valami (például egy sok időt igénylő projekt, vagy egy rossz hét a partnereddel).



A megfelelő terv kidolgozásához meg kell kérdezned magadtól, hogy mit szeretnél újra megvalósítani: például újra rendszeressé tenni az edzést vagy újra mesteri szintre fejleszteni egy készséget. Ezután érdemes kitűzni egy heti célt (például három edzés hetente), egy havi célt (nagyobb erő a felhúzásnál) és egy háromhavi célt (személyi rekord megdöntése a felhúzásban), mondja Rothstein, aki azt javasolja, hogy legalább egy hétre előre tervezd meg az edzéseidet.



Azt tanácsolja, hogy az első három vagy négy hétben elégedj meg heti kettő vagy három kis vagy közepes intenzitású edzéssel, hogy meghajtsd az izmokat, de szét ne hajtsd őket, hogy ezzel a metaforával éljünk. Ezután hetenként eggyel növelheted az edzések számát, amíg fel nem érsz a heti hatra, ami valószínűleg a csúcsformádnál is a heti maximum volt. Ha stabilan megvan a heti négy edzés, heti maximum kettő vagy három alkalommal elkezdheted az intenzitást is növelni.



Ha azoknál a gyakorlatoknál, amelyek után korábban 48 órán belül érezted az izmaidat, most már nem vagy alig jelentkezik ilyesmi, eljött az ideje a súly vagy az intenzitás növelésének, tanácsolja Rothstein. Ami a kardiót illeti, Rothstein szerint kezdetben közepes intenzitású edzéseket kell végezni 30–45 percen át, hogy meglegyen az aerob fejlődés. Ezután hetente 5 perccel növelheted az edzés hosszát, amikor pedig elérted a számodra kellemes edzéshoszt, maradj ennél, és közben növeld az intenzitást. Mozogj gyorsabban, növeld az ellenállást, a dőlésszöget, vagy tarts kevesebb vagy rövidebb szüneteket.