Hogyan pörgesd fel az edzésrutinod?

Ha nem figyeled rendszeresen a haladásodat, elképzelhető, hogy nem fogod észrevenni a kisebb, kevésbé szembetűnő javulást, és a végén szó szerint bedobod a törölközőt. „A fejlődés néha tényleg észrevehetetlen” – magyarázza Fearon. Talán azt gondolod, hogy elérted a platót, de közben több az energiád, magasabbra tudsz ugrani kosarazás közben, vagy éppen jobban alszol. Ezek mind győzelmek. Használd a következő két módszert a győzelmeid azonosítására:

Tegyél fel magadnak három kérdést minden edzés után, tanácsolja Thompson Rule: Mit csináltam jól? Mit csinálnék másként? Mit fogok legközelebb jobban csinálni? Ezzel egyrészt elérheted, hogy minden edzésnek pozitív legyen a végkicsengése, másrészt őszintén szembenézhetsz a helyzettel, és azonosíthatod, hogy milyen módosításokra van szükség ahhoz, hogy gyorsabban haladhass előre. 4–8 hetente ismételd meg az állapotfelmérő edzést, hogy nyomon követhesd az átfogó edzettséged, javasolja Rothstein.

Néhány egymást követő hét után érezned kell, hogy kezd visszatérni a korábbi edzettségi szinted, mondja Thompson Rule. Az első hónapot ugyanakkor jobb türelmi időszaknak tekinteni, amelynek az a célja hogy „újra beépítsd a mozgást az életedbe” – magyarázza. Találd meg azt a felszerelést, amelyben legszívesebben mozogsz, derítsd ki, melyik a legalkalmasabb időpont az edzésre, és nyugodtan fogadd el a tényt, hogy módosítanod kell majd az új edzésterveden, amíg minden a helyére kerül.