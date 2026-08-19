XXS XS S M L XL XXL 3XL XXS (EU 30) XS (EU 32-34) S (EU 36-38) S Tall M (EU 40-42) M Tall L (EU 44-46) L Tall XL (EU 48-50) XL Tall 0X 1X 2X XXL (EU 52-54) XXL Tall 3X 4X XS S M L XL XXS XS S M L XL 2X 3X 4X