6 tipp arra, hogy tényleg lassan egyél, és élvezd is

De ha gyorsabban végzel az evéssel, mint amennyi időbe a tányér elmosása telik, akkor a tested és az agyad nem fogja tudni feldolgozni, hogy mi történik, és nem fog tudni rá megfelelően reagálni. Ha lelassítasz, akkor nem valószínű, hogy túl fogod enni magad az adott érkezés során, és a jövőben sem– mondja Melanson.



Bónusz előnyök: A lelassulás emellett az emésztést is megkönnyítheti – mondja Scott-Dixon. Ha belapátolod az ételt, az lényegében áttöri magát, felkészületlenül éri a gyomrot és a beleket, így azok nem tudják megfelelően feldolgozni. Elindíthatja a szimpatikus idegrendszert (a „harcolj vagy menekülj” reakciót), amely elvezeti a vért az emésztőrendszerből, és megzavarhatja azokat az összehúzódásokat, amelyekkel a belek az ételt mozgatják. Mindez a gyomorégéshez, emésztési zavarokhoz és székrekedéshez vezethet.



A testi funkciókat leszámítva a szakértők egyetértenek abban, hogy a lassú étkezés élvezetesebb. Tanulmányok azt mutatják, hogy az emberek jobban élvezik ugyanazt az ételt, ha lassabban fogyasztják el. Ez azt jelentheti, hogy kevesebb kalóriára van szükségünk ahhoz, hogy ugyanannyi örömet okozzon az étkezés – mondja Melanson. – Nagy előny, ha oda szeretnél figyelni a testsúlyodra, de mégis élvezni szeretnéd az életet (ezt így is kell). Akkor is hasznos, ha nem szeretnél túlságosan tele hassal edzeni.