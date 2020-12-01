Hogyan hat a regenerálódás az immunrendszerre?

Egy kis ismétlő biológiaóra: az immunrendszer sejtek és fehérjék komplex hálózata, amely a szervezet elsőszámú (és legjobb) védelmi vonalaként működik a vírusok és a baktériumok ellen. Az immunrendszer megerősítéséhez a jóllét azon többi aspektusára – ebben az esetben a regenerálódásra – kell fókuszálni, amelyek közvetlen hatással vannak erre a hálózatra.



Egy kemény, kimerítő edzés – mint amikor egy órán át mindent beleadva edzel – csökkenti a fehérvértestek számát és funkcióját „néhány óráig” – mondja dr. Jimmy Bagley, a San Francisco State University kineziológiai docense. Ez alapvetően nem olyan nagy probléma, ha utána nem eszel étterem beltéri részében, vagy iszol smoothie-t a barátaid után. A gyakori intenzív edzés azonban felerősítheti ezt a hatást.



„Akik túl sokszor edzenek magas intenzitással megfelelő pihenőnapok beiktatása nélkül, hajlamosabbak a krónikus gyulladásokra” – mondja dr. Gregory Grosicki, a Georgia Southern University kineziológiai adjunktusa. „Minél tovább erőlteted az edzést, annál rosszabb lesz a gyulladás.”