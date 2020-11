Három módszer a tudatosságod növelésére

Gondolkodj hosszú távban

A lényeg: a fenti példák olyanok, mintha fekvőtámaszokat csinálnál egy film reklámszünetében, vagy lépcsőznél liftezés helyett. Ahogyan az igazi edzettség igazi edzést igényel, szakértőnk szerint ugyanúgy szükséged van a rendszeres és mindennapi vagy majdnem mindennapi gyakorlásra ahhoz, hogy megtapasztald a tudatossággal járó összes mentális és fizikai előnyt.



Akárcsak az edzést, a tudatosságot is sokféle módon lehet gyakorolni, sőt, „keresztedzést” is végezhetsz. A reggeli előtti légzésfigyelést követően beiktathatsz például egy teljes „testszkennelést” az egyik nap, a következő nap pedig irányított meditációt. Kezdj könnyű, ötperces gyakorlatokkal, és folyamatosan növeld az időtartamot (Wignall szerint a húszperces gyakorlás ideális cél).



Nehéznek tűnik? Mint bármely hatékony edzés esetében, itt is az a cél, hogy nehéz legyen, mondja Wignall. „A legtöbbeket az téveszti meg, hogy a tudatosságot majdnem mindig a relaxálás és a nyugalom eszközeként tálalják” – mondja. De ezek az előnyök nem az adott pillanatban következnek be, hanem csak később. „A tudatosság nem lehet nyugtatóbb, mint egy 70 kilós fekvenyomás. Kizárólag azért működik, mert nehéz, ahogyan az izmaink is azért lesznek nagyobbak, mert megdolgoztatjuk őket” – állítja. „Valahányszor elterelődik a figyelmed, vedd ezt észre, és hozd vissza az adott pillanatba. Ez egy tudatossági gyakorlatismétlés. És ha nem csinálsz ismétléseket, akkor nem fognak nőni az izmaid”.



Valahányszor frusztráltnak érzed magad, emlékezz arra, hogy Wignall szerint ha küzdesz a meditációval, az egylábas guggolással, a húzódzkodással vagy bármivel, amiben még nem vagy jó, az pozitív jel, mert azt jelenti, hogy egy gyenge pontodon dolgozol. „Úgy vettem észre, hogy azok, akik tényleg így tekintenek erre, elég gyorsan belerázódnak”.