8 egészséges étkezési tanács futóknak

Izzadás közben olyan elektroliteket és folyadékokat veszítünk, amelyekre a szervezetnek szüksége van a megfelelő működéshez. Ez akár gyorsan is bekövetkezhet, és ha nem pótoljuk az elvesztett folyadékot, az következményekkel járhat, mondja Brian St. Pierre regisztrált dietetikus, a Precision Nutrition táplálkozási igazgatója. „Sportágtól függetlenül a sportsérülések egyik fő oka a kiszáradás és a kimerülés” – mondja St. Pierre. „Ha fent tudjuk tartani a vízbevitelt, jelentős mértékben csökkentjük a sérülés kockázatát.”



Ahhoz, hogy fenntartsuk az energiaszintünket, és nagy erőbedobással futhassunk, St. Pierre arra emlékeztet, hogy edzés előtt, közben és alatt is magas szinten kell tartani a víztartalékainkat: „a teljesítmény maximalizálásához a folyamatos folyadékpótlás a cél”.



Sportolók számára jó hüvelykujjszabály, hogy naponta 12–16 pohár (körülbelül 2,5 dl-es) vizet igyanak, különösen azokon a napokon, amikor a szabadban edzenek, mondja Maciel. (St. Pierre szerint az is segíthet emelni a folyadékbevitelünket, ha törekszünk arra, hogy gyümölcsöket és zöldségeket is beiktassunk az étrendünkbe, mert ezek nagy mennyiségű vizet tartalmaznak.)



Hamarosan tervezel egy hosszútávfutást, vagy egy versenyed közeleg? Az eseményt megelőző héten fókuszálj arra, hogy végig megfelelő mennyiségű vizet vigyél be, és magas legyen a folyadékszinted. Maciel figyelmeztet arra, hogy ha csak a verseny előtti este –, vagy ami még rosszabb, a verseny napján – iszol több vizet, az nem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza az addigi edzésed során fellépő esetleges vízhiány teljesítménycsökkentő hatásait.



Maciel azt javasolja, hogy futáshoz vigyünk magunkkal egy palack vizet, és 15–20 percenként kortyoljunk belőle. Ha több, mint 90 percen keresztül tervezzük taposni a járdát, sportital is legyen nálunk, mert az tartalmaz olyan fontos elektroliteket, mint a nátrium és a kálium, amelyekből izzadás során veszítünk. Verseny alatt úgy gondoskodj a vízbevitelről, hogy iszol egy kortyot, akár csak egy kis vizet, valahányszor elhaladsz egy vizesállomás mellett.