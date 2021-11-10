8 egészséges étkezési tanács futóknak

A megfelelő folyadékbevitel olyan egészséggel kapcsolatos ajánlás, amelyet könnyű félvállról venni – elvégre ha szomjas vagy, iszol, nem? A futóknál azonban ennél kissé bonyolultabb a vízfogyasztás.

Ahogy izzadsz, olyan elektrolitokat és folyadékokat vesztesz, melyekre a szervezetnek szüksége van a megfelelő működéshez. A baj gyorsan megtörténhet, ha nem pótolod az elvesztett mennyiséget – mondja Brian St. Pierre okleveles dietetikus, a Precision Nutrition táplálkozásért felelős igazgatója. „A sportsérülések egyik leggyakoribb oka a választott sporttól függetlenül a dehidratáltság és a fáradtság” – mondja. „Ha megfelelően hidratált maradsz, jelentősen csökkentheted a sérülés kockázatát.” (Kutatások szerint a dehidratáció csökkentheti az izmok teljesítőképességét, ezzel fokozva a ficamok vagy húzódások esélyét.)

Az erőteljes és dinamikus futáshoz az edzés előtt, közben és után is megfelelően hidratáltnak kell maradnod. „A szervezeted nem képes alkalmazkodni a kiszáradáshoz” – mondja St. Pierre, „a teljesítményed maximalizálásához tehát mindig hidratáltnak kell lenned.”

Maciel szerint a futók számára megfelelő mennyiség naponta 12-16 pohár víz fogyasztását jelenti (250 ml-es pohár esetén), különösen a meleg napokon, amikor kint edzel. Ha nehezen tudsz ennyit inni, egyél több magas víztartalmú gyümölcsöt és zöldséget, ezzel is fokozva a folyadékbeviteled – teszi hozzá St. Pierre.

A 15 percnél hosszabb futásokra mindig vigyél magaddal egy üveg vizet – mondja Maciel, és 15-20 percenként kortyolj egyet. Ha több mint 90 percig koptatnád a járdát, Maciel szerint érdemes valamilyen sportitalt magaddal vinned, hogy kiizzadt nátrium és kálium miatt feltöltsd az elektrolitraktáraid. Versenynapon mindig igyál kicsit, amikor elhaladsz egy elsősegély-állomás mellett, még ha csupán egy kis vizet kortyolsz is.

Apropó versenynap: gondoskodj róla, hogy a versenyt megelőző héten végig megfelelően hidratált maradj, hogy a folyadékszinted magas legyen. Azzal, ha az azt megelőző estéig – vagy ami még rosszabb, a verseny napjáig – vársz a fokozott vízfogyasztással, nem fogod visszafordítani azokat a teljesítményrontó hatásokat, melyeket a verseny előtti edzések során a dehidratáltság válthatott ki – mondja Maciel.

Végezetül futás után ne felejtsd el pótolni az elvesztett folyadékot. St. Pierre azt a módszert javasolja annak biztosítására, hogy pótoljuk az elvesztett folyadékmennyiséget, hogy mérjük meg magunkat futás előtt és után, és amennyivel kevesebbet mutat a mérleg, annyi vizet célszerű bevinnünk ahhoz, hogy a következő edzésre is készen álljunk.