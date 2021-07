Szakértői tippek, hogy ízletesek legyenek a leveles zöldségek

A saláta új tudománya

Amikor az „izmok tápanyagáról” beszélünk, valószínűleg a „fehérje” jut eszedre. Okos válasz. Na de ezt kapd ki: A The Journal of Nutrition folyóiratban nemrég közzétett tanulmány szerint a leveles zöldségek fogyasztása jelentős hatással lehet az izomerődre – az általad fogyasztott fehérje mennyiségétől függetlenül.



Pontosan hogyan is? Az olyan leveles zöldségek, mint például a fodros kel, a rukkola, a spenót, a káposzta, a mángold, a saláta és a céklalevél nitrátoknak nevezett vegyületeket tartalmaznak. A szervezeted ezeket nitrogén-oxiddá alakítja, ezzel segítve a véredényeid munkáját, mondja Ryan Andrews, hivatásos dietetikus, valamint a Precision Nutrition vezető táplálkozási szakértője és tanácsadója. Konkrétabban javíthatja a vérkeringésed, lehetővé teszi a jobb tápanyag- és oxigénszállítást, valamint segíti a salakanyagok eltávolítását. E felturbózott vaszkuláris funkció miatt a zöldségek fogyasztása az erődet is növelheti, és a regenerálódásban szintén segíthet, amennyiben nem vagy élsportoló, mondja a tanulmány szerzője, dr. Marc Sim, az Edith Cowan Egyetem Orvosi és Egészségtudományi Tanszékének posztdoktori ösztöndíjasa.



E zöldségek rendszeres fogyasztása egészségesebb bélrendszert is eredményezhet. Az emésztőrendszered (azaz a bélrendszered) milliónyi, jó és rossz bakteriális mikrobából épül fel. Ezek hatással lehetnek a súlyodra, a vércukorszintedre, az agyad egészségére, és még sok másra, mondja dr. Shiv Desai, az Austin Gastroenterology gasztroenterológusa. A The ISME Journal folyóiratban publikált tanulmány szerint a leveles zöldségek egy szulfokinovóz nevű cukorfélét tartalmaznak, mely elősegítheti a jó mikrobák növekedését, a számodra kedvező irányba billentve el a bakteriális mérleg nyelvét.



Természetesen ez a rengeteg előny mit sem ér, ha csakúgy, mint a legtöbb ember, nem eszel naponta legalább öt zöldséget, ami az általában ajánlott mennyiség, mondja Andrews. (Sim azonban megjegyzi, hogy ha a napi étkezéseid egyike leveles zöldségekből áll, azzal már kihasználhatod az említett nitrátos trükk előnyeit). Tájékoztatásul: egy adag két csésze nyers zöldséget (ami megfőzve egy csésze) jelent. Szorgalmi feladatként túl is lépheted az öt adagot, érdemes viszont 10 adagban maximalizálni a mennyiséget az egymást követő napokon, hogy megkíméld a szervezeted a sok ballasztanyagtól való megcsömörléstől.