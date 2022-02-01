Hogyan kezdjük el – vagy újra – a jólléti rutint

Amikor arról van szó, hogy változtatni akarunk valamin, akkor gyakran megszólal egy hang a fejünkben, ami megmondja, hogyan érezzük magunkat, és általában két módon szól hozzánk. Az első a „kiképzőtiszt”, a kemény, megtermett fickó, aki a filmeken az újoncokkal ordibál – mondja Wignall. A második pedig a „szégyenkeltő” – állítja dr. Sasha Heinz fejlődéspszichológus és gondolkodásmódcoach, akinek a célok kitűzése és a viselkedés megváltoztatása a szakterülete. Ez az a hang, amely azt mondja, hogy formába kell hoznod magad vagy egészségesebben kell étkezned, különben kirekesztett vagy érdemtelen leszel.



Mindkettő destruktív. „Amikor túlságosan szigorú vagy magaddal, akkor túl sok negatív érzelmet keltesz, ami még több súrlódást okoz közted és a célod között” – állítja Wignall. „Szabadulj meg ettől a tehertől, és nem fogod elhinni, mennyi energiád lesz a céljaid felé haladni.”



Próbáld hangosan kimondani azt az egészséges életmóddal kapcsolatos célt, amit próbálsz elérni. Most pedig figyelj, hogyan reagál azonnal a fejedben lévő hang. Azt mondja, hogy „Igen, megy ez neked”? Vagy kiabál és vezényel, mint egy katonatiszt, vagy rosszul érzed magad attól, amit mond, mint a szégyenkeltőtől?



Ha a válasz az utóbbiak egyike, akkor alakítsd át úgy a magaddal folytatott párbeszédet, hogy az kedves, ösztönző vagy akár csak semleges legyen. Ezt akár olyan egyszerűen is elérheted, hogy a „kell”, „muszáj” és „kellene” szavakat olyan pozitívabb igékre cseréled le, mint a „tudok”, „akarok” és a „fogok”. Utána pedig figyelj, mi történik – mondja Wignall. „Amikor végül elérsz oda, hogy a teljesítményed megfelelő vagy akár még jobb is lesz, az agyadban rögzülni fog, hogy nincs értelme cserben hagyni magadat” – mondja.