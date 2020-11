Hogyan hat a cukor a testre

Elmagyarázzuk, miért: a kémiai összetételéből fakadóan minden szénhidrát – igen, még a zöldségek is – tartalmaz cukrot. Amikor étellel vagy itallal szénhidrátot fogyasztasz, az emésztőrendszered lebontja a nagyobb cukormolekulákat kisebbekre, hogy fel tudjanak szívódni a véráramban, magyarázza Lauren Antonucci tanúsított sportdietetikus, a New York City-i Nutrition Energy tulajdonosa. Ekkor a hasnyálmirigy inzulint szabadít fel, amely lehetővé teszi, hogy a cukor bejusson a sejtekbe, az izmokba és a májba, ahol vagy energia céljából felhasználódik, vagy elraktározódik későbbi használtra.



Amikor túlzásba viszed az édességeket (nyugi, mindenkivel megesik), a vércukorszinted hirtelen megemelkedik, ami arra provokálja a szervezetet, hogy gyorsan sok inzulint termeljen, hogy megpróbálja kiegyensúlyozni a helyzetet. Ekkor viszont a cukorszint hirtelen csökkenthet, ami azt is jelenti, hogy hirtelen leesik az energiaszinted. Ha pedig úgy próbálsz küzdeni az energiapangás ellen, hogy még több cukrot eszel, a ciklus kezdődik elölről, magyarázza Antonucci.



Ha rendszeresen túlzásba viszed a cukorfogyasztást, a „jövőbeli használatra” szánt része zsírsejtekben raktározódhat, ami – ha többet eszel annál, mint amire a szervezetednek szüksége van – súlygyarapodáshoz vezethet. Mindez segít megmagyarázni, hogy miért van az, hogy a tanulmányok szerint a hozzáadott cukor bevitelének csökkentése (erre hamarosan bővebben visszatérünk) javíthatja a szív egészségét, csökkentheti a betegségek kialakulásának kockázatát, illetve segíthet a súlytartásban, a bőr egészségének megőrzésében és az alvásban.



Az olyan természetes ételek azonban, amelyek eleve tartalmaznak cukrot – mint például a mangó –, tápanyagokban – például rostok, vitaminok, ásványi anyagok és antioxidánsok – is gazdagok, vagyis a fogyasztásuk kisebb vétek. „A rostok lelassítják az emésztési folyamatot, így a vércukorszint tetőzése és esése kevésbé hirtelen” – mondja Jessica Cording regisztrált dietetikus, „The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress and Anxiety” című könyv szerzője. Ha a cukros ételt fehérje- vagy zsírforrásokkal is párosítod, tovább enyhítheted a cukorszint megugrását, és így tovább kitart az energiád.