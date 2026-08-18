Nagyobb gyerekek Gyerek

(980)
Nike Miler
Nike Miler Vízlepergető futókabát nagyobb gyerekeknek
Legnépszerűbb termék
Nike Miler
Vízlepergető futókabát nagyobb gyerekeknek
54,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Magas derekú leggings lányoknak
Nike Mavn
Magas derekú leggings lányoknak
74,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Dri-FIT bordázott, hosszú ujjú felső lányoknak
Újrahasznosított anyagok
Nike Mavn
Dri-FIT bordázott, hosszú ujjú felső lányoknak
44,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Cipő nagyobb gyerekeknek
+5
Legnépszerűbb termék
Nike Air Max Plus
Cipő nagyobb gyerekeknek
144,99 €
Nike Pegasus Trail 5
Nike Pegasus Trail 5
Vásárlás
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT tréningruha nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear
Dri-FIT tréningruha nagyobb gyerekeknek
59,99 €
Nike DNA
Nike DNA 13 cm-es kosárlabdás rövidnadrág nagyobb gyerekeknek
Legnépszerűbb termék
Nike DNA
13 cm-es kosárlabdás rövidnadrág nagyobb gyerekeknek
39,99 €
Nike
Nike Hátizsák nagyobb gyerekeknek (20 l)
+1
Legnépszerűbb termék
Nike
Hátizsák nagyobb gyerekeknek (20 l)
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Teljes hosszúságú leggings nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Teljes hosszúságú leggings nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
47,99 €
Nike Everyday
Nike Everyday Párnázott sportzokni gyerekeknek (6 pár)
Legnépszerűbb termék
Nike Everyday
Párnázott sportzokni gyerekeknek (6 pár)
19,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Cipő nagyobb gyerekeknek
+8
Legnépszerűbb termék
Nike P-6000
Cipő nagyobb gyerekeknek
89,99 €
Nike
Nike Dri-FIT mindennapi pamut boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag)
Nike
Dri-FIT mindennapi pamut boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag)
27,99 €
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT szőtt rövidnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
Legnépszerűbb termék
Nike Multi
Dri-FIT szőtt rövidnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
22,99 €
Nike Court Borough Low
Nike Court Borough Low Cipő nagyobb gyerekeknek
+3
Nike Court Borough Low
Cipő nagyobb gyerekeknek
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Rövidnadrág lányoknak
Legnépszerűbb termék
Nike Pro
Rövidnadrág lányoknak
27,99 €
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Cipő nagyobb gyerekeknek
Legnépszerűbb termék
Nike Dunk Low
Cipő nagyobb gyerekeknek
94,99 €
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Papucs nagyobb gyerekeknek
Most érkezett
Nike Calm 2.0
Papucs nagyobb gyerekeknek
39,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Gyerek futballhátizsák (22 l)
Legnépszerűbb termék
Nike Academy Team
Gyerek futballhátizsák (22 l)
32,99 €
Nike Air Max 95 x LEGO® kollekció
Nike Air Max 95 x LEGO® kollekció Cipő nagyobb gyerekeknek
+3
Nike Air Max 95 x LEGO® kollekció
Cipő nagyobb gyerekeknek
149,99 €
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Futócipő nagyobb gyerekeknek
+2
Legnépszerűbb termék
Nike Flex Runner 4
Futócipő nagyobb gyerekeknek
49,99 €
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Cipő nagyobb gyerekeknek
+2
Legnépszerűbb termék
Air Jordan 1 Low
Cipő nagyobb gyerekeknek
94,99 €
Nike Pro Leak Protection
Nike Pro Leak Protection Dri-FIT menstruációs rövidnadrág lányoknak
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro Leak Protection
Dri-FIT menstruációs rövidnadrág lányoknak
34,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Cipő fedett pályára nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Omni Multi-Court
Cipő fedett pályára nagyobb gyerekeknek
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Póló nagyobb gyerekeknek
Nike Sportswear
Póló nagyobb gyerekeknek
22,99 €
Nike JDI
Nike JDI Minihátizsák gyerekeknek (11 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike JDI
Minihátizsák gyerekeknek (11 l)
29,99 €
Nike Cosmic Runner SE 2
Nike Cosmic Runner SE 2 Futócipő nagyobb gyerekeknek
Nike Cosmic Runner SE 2
Futócipő nagyobb gyerekeknek
49,99 €
Nike Everyday
Nike Everyday Párnázott sportzokni gyerekeknek (3 pár)
Legnépszerűbb termék
Nike Everyday
Párnázott sportzokni gyerekeknek (3 pár)
13,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Soccer kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek
Most érkezett
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Soccer kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek
54,99 €
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Cipő nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Cosmic Runner
Cipő nagyobb gyerekeknek
49,99 €
Nike Shox TL
Nike Shox TL Cipő nagyobb gyerekeknek
Legnépszerűbb termék
Nike Shox TL
Cipő nagyobb gyerekeknek
139,99 €
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Cipő nagyobb gyerekeknek
+5
Nike Air Force 1
Cipő nagyobb gyerekeknek
99,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Cipő nagyobb gyerekeknek
Nike Air Max 270
Cipő nagyobb gyerekeknek
119,99 €
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Cipő nagyobb gyerekeknek
Legnépszerűbb termék
Jordan Spizike Low
Cipő nagyobb gyerekeknek
124,99 €
Air Jordan 1 Low SE Craft
Air Jordan 1 Low SE Craft Cipő nagyobb gyerekeknek
Air Jordan 1 Low SE Craft
Cipő nagyobb gyerekeknek
99,99 €
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Francia frottír szabadidőnadrág nagyobb gyerekeknek
Nike Club Fleece
Francia frottír szabadidőnadrág nagyobb gyerekeknek
39,99 €
Nike Air Max Phoenix
Nike Air Max Phoenix Cipő nagyobb gyerekeknek
Nike Air Max Phoenix
Cipő nagyobb gyerekeknek
119,99 €
Nike Kawa
Nike Kawa Papucs gyerekeknek/nagyobb gyerekeknek
+1
Nike Kawa
Papucs gyerekeknek/nagyobb gyerekeknek
29,99 €
Nike
Nike Gyerekhátizsák (20 l)
Legnépszerűbb termék
Nike
Gyerekhátizsák (20 l)
32,99 €
Jordan Hydrip
Jordan Hydrip Papucs nagyobb gyerekeknek
Jordan Hydrip
Papucs nagyobb gyerekeknek
27,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Strukturálatlan, fém Swoosh-sal díszített sapka gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Dri-FIT Club
Strukturálatlan, fém Swoosh-sal díszített sapka gyerekeknek
22,99 €
Nike
Nike Gyerekhátizsák (20 l)
Legnépszerűbb termék
Nike
Gyerekhátizsák (20 l)
32,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Póló nagyobb gyerekeknek
+10
Legnépszerűbb termék
Nike Sportswear
Póló nagyobb gyerekeknek
17,99 €
Nike
Nike Dri-FIT Everyday Cotton mintás boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag)
Nike
Dri-FIT Everyday Cotton mintás boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag)
27,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé” Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Most érkezett
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé”
Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
79,99 €
Nike Swim Breaker
Nike Swim Breaker 10 cm-es, bélelt rövidnadrág röplabdához, nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
Nike Swim Breaker
10 cm-es, bélelt rövidnadrág röplabdához, nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
39,99 €
Air Jordan 1 Retro High OG
Air Jordan 1 Retro High OG Cipő nagyobb gyerekeknek
Air Jordan 1 Retro High OG
Cipő nagyobb gyerekeknek
139,99 €
Jordan Everyday Essentials
Jordan Everyday Essentials Bordázott szárú gyermek sportzokni (6 pár)
Jordan Everyday Essentials
Bordázott szárú gyermek sportzokni (6 pár)
24,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Többféle talajra készült, magas szárú stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
74,99 €
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Cipő nagyobb gyerekeknek
+3
Legnépszerűbb termék
Jordan Spizike Low
Cipő nagyobb gyerekeknek
124,99 €
Jordan
Jordan Air Raid hátizsák nagyobb gyerekeknek (17 l)
Legnépszerűbb termék
Jordan
Air Raid hátizsák nagyobb gyerekeknek (17 l)
39,99 €
Luka 5
Luka 5 Kosárlabdacipő nagyobb gyerekeknek
Luka 5
Kosárlabdacipő nagyobb gyerekeknek
99,99 €
Kobe VIII
Kobe VIII Kosárlabdacipő nagyobb gyerekeknek
Elérhető a SNKRS alkalmazásban
Kobe VIII
Kosárlabdacipő nagyobb gyerekeknek
119,99 €
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Cipő nagyobb gyerekeknek
+2
Legnépszerűbb termék
Air Jordan 1 Low
Cipő nagyobb gyerekeknek
94,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro „Kylian Mbappé”
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro „Kylian Mbappé” Normál talajra készült, alacsony szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
Most érkezett
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro „Kylian Mbappé”
Normál talajra készült, alacsony szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
149,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro Normál talajra készült, alacsony szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
Legnépszerűbb termék
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro
Normál talajra készült, alacsony szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
139,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Max90 póló nagyobb gyerekeknek
Nike Sportswear
Max90 póló nagyobb gyerekeknek
24,99 €
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Cipő nagyobb gyerekeknek
Air Jordan 1 Low SE
Cipő nagyobb gyerekeknek
99,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Polár kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek
Nike Sportswear Club
Polár kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek
49,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
+1
Legnépszerűbb termék
Nike Pro Dri-FIT
Leggings nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
37,99 €
Nike Brasilia JDI
Nike Brasilia JDI Minihátizsák gyerekeknek (11 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Brasilia JDI
Minihátizsák gyerekeknek (11 l)
27,99 €
Air Jordan 4 Retro
Air Jordan 4 Retro Cipő nagyobb gyerekeknek
Air Jordan 4 Retro
Cipő nagyobb gyerekeknek
159,99 €
Nike Pro
Nike Pro 2 az 1-ben rövidnadrág nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
2 az 1-ben rövidnadrág nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
39,99 €
Tatum 4
Tatum 4 Cipő nagyobb gyerekeknek
Tatum 4
Cipő nagyobb gyerekeknek
94,99 €
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
44,99 €
Brazil nemzeti válogatott 2026 Match hazai
Brazil nemzeti válogatott 2026 Match hazai Nike Aero-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek
Testreszabás
Legnépszerűbb termék
Brazil nemzeti válogatott 2026 Match hazai
Nike Aero-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek
139,99 €
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Cipő nagyobb gyerekeknek
Air Jordan 1 Low
Cipő nagyobb gyerekeknek
94,99 €
Nike
Nike Futballpóló nagyobb gyerekeknek
Nike
Futballpóló nagyobb gyerekeknek
19,99 €
Nike Sportswear „All Day Play”
Nike Sportswear „All Day Play” Therma-FIT laza fazonú, kapucnis pufikabát nagyobb gyerekeknek
Nike Sportswear „All Day Play”
Therma-FIT laza fazonú, kapucnis pufikabát nagyobb gyerekeknek
104,99 €
Nike Jr. Tiempo Streetgato
Nike Jr. Tiempo Streetgato Alacsony szárú futballcipő fedett pályára nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Tiempo Streetgato
Alacsony szárú futballcipő fedett pályára nagyobb gyerekeknek
64,99 €
Nike Jr. Phantom 6 Low Club
Nike Jr. Phantom 6 Low Club Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
Nike Jr. Phantom 6 Low Club
Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
49,99 €
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Therma-FIT laza fazonú pufikabát nagyobb gyerekeknek
+1
Legnépszerűbb termék
Nike Sportswear All Day Play
Therma-FIT laza fazonú pufikabát nagyobb gyerekeknek
84,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hosszú cipzáras, kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek
+4
Legnépszerűbb termék
Nike Sportswear Tech Fleece
Hosszú cipzáras, kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek
79,99 €
Nike Gym Club
Nike Gym Club Gyerektáska (25 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Gym Club
Gyerektáska (25 l)
32,99 €