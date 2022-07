Bra By Michaela: Dance for Yourself

A diferencia de lo que ocurre en la danza clásica, el contemporáneo va a 360 grados. Cuando me dejo llevar en la coreo, me gusta ver cada movimiento que hace mi cuerpo. Por eso me gusta llevar ropa que no me cubra demasiado.

La libertad del contemporáneo te permite perderte en el movimiento, en el buen sentido. Todo lo demás se acaba desvaneciendo cuando encuentras tu manera de fluir. Ojalá pudiéramos experimentar ese estado más a menudo, sin pensar nada más de tu cuerpo.