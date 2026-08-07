Historias sobre fútbol: Jackie Groenen

En colaboración con Rebel Girls
Jackie Groenen
La centrocampista neerlandesa Jackie Groenen adora el judo, pero escogió el fútbol profesional. Descubre cómo llevó el campo a la esterilla y ganó el campeonato europeo con los Países Bajos en el proceso.
Jackie Groenen. Centrocampista neerlandesa. Fecha de nacimiento: 16 de diciembre de 1994.
Había una vez una niña a la que le gustaban dos deportes por igual. Con solo 17 años, Jackie estaba formándose como futbolista y judoka, nombre que se da a quien practica judo, un tipo de arte marcial de Japón.
Jackie consiguió entrar en su primer equipo de fútbol profesional cuando era una adolescente y seguía compitiendo en torneos nacionales de judo cuando podía. Sin embargo, después de un torneo Jackie tuvo que decirle a su equipo de fútbol que se había roto la cadera en una competición y no podría jugar. Supo que había llegado la hora de escoger.
Valoró sus opciones: el fútbol era muy emocionante por los focos, la velocidad y el vínculo con su equipo, pero también le atraía la disciplina cuidada del judo. En los enfrentamientos de judo solo estaban Jackie y su oponente sin distracciones.
"En el fondo, creo que siempre supe que escogería el fútbol".
Jackie no estaba segura de si estaba lista para decidir a cuál de sus 2 pasiones dedicaría el resto de su carrera. Con el fútbol, Jackie sabía que podía jugar en torneos importantes como la copa femenina de Europa o la más importante del mundo. Con el judo, apuntaba hacia las mayores competiciones.
Le dio muchas vueltas a la cabeza e intentó visualizar su futuro en los dos deportes. Se acordó de la emoción de lanzar un balón directo a la portería y el honor de agarrar y tirar a su oponente a la esterilla. Entonces tomó una decisión.
Ahora, Jackie no se arrepiente mientras corre por el terreno de juego. Cuando se coordina con sus compañeras de equipo, trabajan en perfecta harmonía y se hacen pases, marcan goles y se disfrutan juntas de cada éxito. Ya ha participado y ganado una Eurocopa femenina y está lista para unirse a su país en otra.