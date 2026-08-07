Historias sobre fútbol: Jackie Groenen

Había una vez una niña a la que le gustaban dos deportes por igual. Con solo 17 años, Jackie estaba formándose como futbolista y judoka, nombre que se da a quien practica judo, un tipo de arte marcial de Japón.

Jackie consiguió entrar en su primer equipo de fútbol profesional cuando era una adolescente y seguía compitiendo en torneos nacionales de judo cuando podía. Sin embargo, después de un torneo Jackie tuvo que decirle a su equipo de fútbol que se había roto la cadera en una competición y no podría jugar. Supo que había llegado la hora de escoger.

Valoró sus opciones: el fútbol era muy emocionante por los focos, la velocidad y el vínculo con su equipo, pero también le atraía la disciplina cuidada del judo. En los enfrentamientos de judo solo estaban Jackie y su oponente sin distracciones.

"En el fondo, creo que siempre supe que escogería el fútbol".