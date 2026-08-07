Historias sobre fútbol: Fran Kirby

Fran no quería ir a su primer entrenamiento. Un entrenador la había ojeado en el colegio y la invitó a una sesión con su equipo. Pero allí todo el mundo era mayor que ella, que tenía 7 años. Estaba supernerviosa.

La madre de Fran fue muy paciente. Sabía que solo necesitaba un poquito de ánimo. La convenció para que fuera a probar y, después de aquel primer, entrenamiento se enamoró por completo del fútbol.

"Siempre que marco lo celebro como si fuera pequeña y siguiera jugando en el parque".