Érase una vez una había una niña que no sabía quedarse quieta. Desde que tenía 5 años, Barbara siempre estaba ocupada: jugaba al voleibol e iba a clases de danza.

Pero el fútbol fue siempre lo que más le gustaba. Barbara y su hermano solían jugar en el patio de su casa. Corrían en círculos, hacían regates y tiraban a las paredes de los edificios. Y, cuando no estaba jugando al fútbol, Barbara se fijaba en cómo jugaba Cristiano Ronaldo en la televisión.

Estudiaba sus técnicas, sobre todo su característico pelotazo en los tiros libres: una patada que lanza el balón de forma impredecible en el aire a gran velocidad.

"Quiero ser un ejemplo para las jóvenes porque, cuando las veo, me veo reflejada en su mirada llena de sueños y aspiraciones."