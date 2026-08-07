En colaboración con Rebel Girls
Barbara Bonansea
Descubre cómo Barbara Bonansea hizo realidad un sueño: pasó de estudiar los tiros libres de Cristiano Ronaldo a ponerlos en práctica en la división superior italiana.
Barbara Bonansea. Delantera y centrocampista italiana. Fecha de nacimiento: 13 de junio de 1991.
Érase una vez una había una niña que no sabía quedarse quieta. Desde que tenía 5 años, Barbara siempre estaba ocupada: jugaba al voleibol e iba a clases de danza.
Pero el fútbol fue siempre lo que más le gustaba. Barbara y su hermano solían jugar en el patio de su casa. Corrían en círculos, hacían regates y tiraban a las paredes de los edificios. Y, cuando no estaba jugando al fútbol, Barbara se fijaba en cómo jugaba Cristiano Ronaldo en la televisión.
Estudiaba sus técnicas, sobre todo su característico pelotazo en los tiros libres: una patada que lanza el balón de forma impredecible en el aire a gran velocidad.
"Quiero ser un ejemplo para las jóvenes porque, cuando las veo, me veo reflejada en su mirada llena de sueños y aspiraciones."
Barbara se unía a su hermano cuando iba a jugar equipo de fútbol local. A diferencia de este, ella no tenía equipo y jugaba solo por diversión. A menudo se sentaba en la banda y miraba cómo su hermano y sus compañeros de equipo practicaban los pases y los goles. A ella le gustaba verlos, pero, en el fondo, quería unirse.
Entonces, un día el entrenador se acercó a Barbara y le preguntó si quería jugar con ellos.
Esas palabras la hicieron muy feliz y de un salto se lanzó al campo.
Pasado un tiempo, se convirtió en una veloz centrocampista y consiguió asistencias muy importantes y goles épicos de larga distancia. Con un rápido movimiento de pie, engañaba a sus oponentes y se desmarcaba incluso antes de que se dieran cuenta de que se había hecho con el balón. Además, perfeccionó el pelotazo en los tiros libres que siempre la fascinó.
Es posible que Barbara empezara viendo jugar a los niños, pero ahora corre en el campo del Juventus bajo la mirada de miles de fans.
Queridas niñas:
Disfrutad de lo que hacéis. Valorad las relaciones, porque son lo que os ayuda a crecer. Seguid vuestra pasión sin dejaros intimidar si alguien intenta convenceros de lo contrario. Sed fuertes y creed en vosotras mismas. El deporte es sinónimo de libertad.
-Barbara Bonansea