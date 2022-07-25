Historias sobre fútbol: Alexia Putellas

Para Alexia, el fútbol era una tradición familiar. Cuando su familia no podía ir al estadio, se reunían en un restaurante del barrio barcelonés en el que vivían para ver por televisión los partidos importantes. La primera vez que



Alexia les acompañó era pequeña, así que tenía que estirar el cuello para intentar ver la pantalla entre la multitud. Su padre, que se dio cuenta de lo que pasaba, la cogió y la puso de pie en la mesa de billar para que pudiera ver mejor la televisión. Alexia miraba asombrada cómo los jugadores corrían por el campo detrás del balón para llevarlo hacia la portería contraria. Cuando el Barcelona marcó, todo el mundo saltó y gritó de alegría. En aquel momento, Alexia no conocía todas las reglas y estrategias, pero sabía que era un deporte rápido y divertido.



"El fútbol es de todo el mundo"