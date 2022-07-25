Historias sobre fútbol: Alexia Putellas

En colaboración con Rebel Girls
Alexia Putellas
Descubre cómo la gran jugadora española Alexia Putellas pasó de jugar en la calle a ganar el premio a la mejor futbolista del mundo.
Alexia Putellas. Centrocampista española. Fecha de nacimiento: 4 de febrero de 1994
Alexia Putellas. Centrocampista española. Fecha de nacimiento: 4 de febrero de 1994
Para Alexia, el fútbol era una tradición familiar. Cuando su familia no podía ir al estadio, se reunían en un restaurante del barrio barcelonés en el que vivían para ver por televisión los partidos importantes. La primera vez que
Alexia les acompañó era pequeña, así que tenía que estirar el cuello para intentar ver la pantalla entre la multitud. Su padre, que se dio cuenta de lo que pasaba, la cogió y la puso de pie en la mesa de billar para que pudiera ver mejor la televisión. Alexia miraba asombrada cómo los jugadores corrían por el campo detrás del balón para llevarlo hacia la portería contraria. Cuando el Barcelona marcó, todo el mundo saltó y gritó de alegría. En aquel momento, Alexia no conocía todas las reglas y estrategias, pero sabía que era un deporte rápido y divertido.
"El fútbol es de todo el mundo"
Alexia empezó a jugar al fútbol cuando y donde podía. Cuando sus padres iban a tomarse un café a una plaza cercana a su casa, ella aprovechaba para practicar en la calle e iba a buscarles corriendo para que le dieran un vaso de agua, empapada en sudor y con la cara roja. Sus padres se dieron cuenta de que tenían que apuntarla a un club adecuado.
Alexia era la más pequeña y jugaba con niños y niñas 5 años mayor que ella. A veces se frustraba porque no tenía tanta fuerza para chutar, pero siguió entrenando y esforzándose al máximo.
La entrega de Alexia tuvo su recompensa y empezó a jugar para el Barça, como había soñado de pequeña.
Y no solo eso: en 2021 Alexia se convirtió en la primera en ganar el premio a la Jugadora del Año de la UEFA, el Balón de Oro Femenino y el premio The Best de la FIFA a la mejor jugadora en el mismo año.
A veces, cuando marca un gol, Alexia señala con dos dedos al cielo en recuerdo de su difunto padre, que la motivó a comenzar su carrera deportiva.
A mis atletas:
Me imagino un mundo en el que todas las personas en el deporte se respetan sin juzgarse ni insultarse. Para hacer realidad este mundo, te necesitamos a ti.
Tienes que seguir tu pasión. Cuando era pequeña, las niñas no soñaban con convertirse en futbolistas profesionales, pero seguí haciéndolo porque el fútbol era lo que me gustaba.
El mundo necesita que hagas lo que más te gusta y que sigas tus ideales, porque en el deporte puedes ganar o perder, pero los valores y las lecciones que aprendes te acompañarán siempre.
Además, sobre todo, disfruta del proceso.
Un abrazo,
-Alexia Putellas