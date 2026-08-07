Cuando Giulia se lesionó la rodilla en un partido importante, se sintió destrozada. Tardaría casi un año en volver a jugar con su equipo. En la cama del hospital Giulia notó que le llegaba una ola de tristeza: la vuelta parecía que estaba muy lejos.

Durante las primeras semanas con su fisioterapeuta, solo podía pensar en volver a sentir la emoción del campo de fútbol, pero había un lado positivo.

"Me di cuenta de que podía luchar y que ahora tenía más confianza en mí misma".