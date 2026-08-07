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Última actualización: 7 de agosto de 2026
4 min de lectura

En colaboración con Rebel Girls

Giulia Gwinn

Descubre cómo Giulia Gwinn y su mejor amiga se recuperaron juntas de unas lesiones graves y volvieron al campo con más fuerza que nunca.

Giulia Gwinn. Centrocampista alemana. Fecha de nacimiento: 2 de julio de 1999.

Cuando Giulia se lesionó la rodilla en un partido importante, se sintió destrozada. Tardaría casi un año en volver a jugar con su equipo. En la cama del hospital Giulia notó que le llegaba una ola de tristeza: la vuelta parecía que estaba muy lejos.

Durante las primeras semanas con su fisioterapeuta, solo podía pensar en volver a sentir la emoción del campo de fútbol, pero había un lado positivo.

"Me di cuenta de que podía luchar y que ahora tenía más confianza en mí misma".

Historias sobre fútbol: Giulia Gwinn

Tenía una compañera de recuperación: una compañera de equipo que se había lesionado al mismo tiempo. Poco a poco, las dos jóvenes se hicieron más amigas y compartieron sus pequeños progresos, como caminar con normalidad y, más adelante, correr y saltar.

Iban juntas a los partidos de su equipo en casa y fuera y animaban desde la banda. Cada vez que Alemania metía un gol, las jugadoras del campo corrían hacia Giulia para darle un abrazo grupal y celebrarlo todas juntas como equipo.

Durante los últimos meses de rehabilitación, Giulia y su entrenadora cogieron una cinta de medir y cortaron un trozo al terminar cada sesión. Una tras otra, las semanas empezaron a pasar volando y, al final, Giulia pudo jugar su primer partido desde la lesión. Estaba muy emocionada y, por supuesto, la primera persona a la que le dio las buenas noticias fue a su compañera de equipo y de recuperación.

Historias sobre fútbol: Giulia Gwinn

Aquel día fue mágico. Giulia disfrutó de las pequeñas cosas a las que estaba acostumbrada antes de su lesión, como ver su camiseta en el vestuario.

Giulia dice que se lo había imaginado 1000 veces en su cabeza y aun así fue 100 veces mejor.

Ahora tanto Giulia como su mejor amiga han vuelto juntas al campo más fuertes que nunca.

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Ilustración de Joanne Dertili

Publicación original: 18 de noviembre de 2024