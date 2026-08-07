En colaboración con Rebel Girls
Giulia Gwinn
Descubre cómo Giulia Gwinn y su mejor amiga se recuperaron juntas de unas lesiones graves y volvieron al campo con más fuerza que nunca.
Giulia Gwinn. Centrocampista alemana. Fecha de nacimiento: 2 de julio de 1999.
Cuando Giulia se lesionó la rodilla en un partido importante, se sintió destrozada. Tardaría casi un año en volver a jugar con su equipo. En la cama del hospital Giulia notó que le llegaba una ola de tristeza: la vuelta parecía que estaba muy lejos.
Durante las primeras semanas con su fisioterapeuta, solo podía pensar en volver a sentir la emoción del campo de fútbol, pero había un lado positivo.
"Me di cuenta de que podía luchar y que ahora tenía más confianza en mí misma".
Tenía una compañera de recuperación: una compañera de equipo que se había lesionado al mismo tiempo. Poco a poco, las dos jóvenes se hicieron más amigas y compartieron sus pequeños progresos, como caminar con normalidad y, más adelante, correr y saltar.
Iban juntas a los partidos de su equipo en casa y fuera y animaban desde la banda. Cada vez que Alemania metía un gol, las jugadoras del campo corrían hacia Giulia para darle un abrazo grupal y celebrarlo todas juntas como equipo.
Durante los últimos meses de rehabilitación, Giulia y su entrenadora cogieron una cinta de medir y cortaron un trozo al terminar cada sesión. Una tras otra, las semanas empezaron a pasar volando y, al final, Giulia pudo jugar su primer partido desde la lesión. Estaba muy emocionada y, por supuesto, la primera persona a la que le dio las buenas noticias fue a su compañera de equipo y de recuperación.
Aquel día fue mágico. Giulia disfrutó de las pequeñas cosas a las que estaba acostumbrada antes de su lesión, como ver su camiseta en el vestuario.
Giulia dice que se lo había imaginado 1000 veces en su cabeza y aun así fue 100 veces mejor.
Ahora tanto Giulia como su mejor amiga han vuelto juntas al campo más fuertes que nunca.