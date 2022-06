Entrenamiento y ciclo menstrual. Respuestas a lo que no preguntas

¿Puedo adaptar mi entrenamiento a mi ciclo menstrual si estoy embarazada?

Durante el embarazo, las hormonas no siguen el mismo ciclo de siempre, sino que entran en un nuevo ciclo de nueve meses. Los niveles las hormonas más importantes (los estrógenos y la progesterona) aumentan constantemente durante esta etapa, así que entrenar según el ciclo menstrual no te servirá. En lugar de eso, debes adaptar tu entrenamiento por trimestres. Hay muchos mitos y opiniones sobre qué movimientos son seguros durante estos nueve meses. Sin embargo, incluso para una misma persona, cada embarazo es diferente, así que lo importante es escuchar a tu cuerpo para saber qué puedes hacer y qué no. En nuestras Guías de running tenemos entrenamientos para todas las fases del embarazo. Échales un ojo en la Nike Run Club App.

Para sincronizar tu entrenamiento con tu ciclo menstrual, descarga la Nike Training Club App y descubre la colección de entrenamientos NikeSync.

¿Puedo adaptar mi entrenamiento a mi ciclo menstrual si tengo endometriosis o SOP?

La endometriosis y el SOP (síndrome de ovario poliquístico) se han diagnosticado mal durante décadas, pero poco a poco se está empezando a ofrecer la ayuda necesaria a quienes padecen el dolor, el sangrado abundante y los periodos irregulares que generan estas enfermedades. Si estos síntomas te resultan familiares, deja de autodiagnosticarte. Para obtener una opinión profesional tienes que hablar con profesionales de la medicina El sangrado intenso, los periodos irregulares o incluso no tener el periodo pueden significar muchas cosas. Por eso siempre es mejor que lo consultes con tu médico.

Si te han diagnosticado endometriosis, te interesará saber que el deporte puede mejorar los síntomas, porque entrenar favorece las propiedades antinflamatorias y antioxidantes del cuerpo. Además, mejora elánimo y, dado que sufrir esta enfermedad puede agudizar la depresión y la ansiedad, esto es tan importante como sentirte mejor físicamente.

La mejor manera de empezar a adaptar tu entrenamiento al ciclo menstrual es registrar cómo te sientes cuando entrenas durante dos o tres meses. Apunta cómo responde tu cuerpo cuando lo das todo. Así, sabrás qué días tu organismo está listo para entrenamientos de alta intensidad y qué días es mejor que te lo tomes con calma.

¿Puedo adaptar mi entrenamiento a mi ciclo menstrual si tengo la menopausia?

Todo depende de si tienes la perimenopausia (tu cuerpo sigue ovulando, pero empieza a mostrar síntomas de que los ovarios están produciendo menos estrógeno) o la postmenopausia (tu cuerpo ha parado de ovular y ya no produce estrógeno ni progesterona). Si tienes la perimenopausia, seguirás teniendo el periodo, pero quizá sea más irregular. Además, también puede cambiar tu patrón de sangrado. Aun así, puedes supervisar cómo sigue tu ciclo y entrenar en consecuencia. Si se te está alargando el ciclo, estarás en la fase hormonal baja (fase folicular) más tiempo, lo que ofrece más oportunidades para entrenamientos de alta intensidad y trabajo de resistencia.

Si te encuentras en la postmenopausia (cuando llevas 12 meses sin tener el periodo), adaptar el entrenamiento a tu ciclo no tiene sentido, porque tu cuerpo ya no está produciendo niveles altos de fluctuación hormonal. Sin embargo, puedes seguir apuntando tu rendimiento y cómo te sientes cuando entrenas. Te ayudará a saber cómo responde tu cuerpo y si necesitas intercalar más días de entrenamiento de baja intensidad entre grandes sesiones. Pero hay algo que debes hacer sí o sí: aumentar la duración de la recuperación tras los entrenamientos más intensos. Con la menopausia, los músculos cambian y ya no se recuperan tan rápido como antes.

¿Puedo adaptar mi entrenamiento a mi ciclo menstrual si no soy atleta profesional?

SÍ, AL 100 %. Si tienes el periodo, puedes aprovechar al máximo las ventajas de adaptar tu entrenamiento a tu ciclo menstrual.