¿Deberías entrenar cuando sientes dolor?

Con independencia del nivel de experiencia, uno de los tipos más comunes de dolor que surgen al entrenar es el dolor muscular de aparición tardía (también conocido como agujetas o DMAT), que puede aparecer algunos días después de entrenar. No es el dolor agudo que causa la fatiga muscular durante el entrenamiento y que se pasa al rato o cuando dejas de hacer ejercicio.

Nick DiSarro, fisioterapeuta, doctor en Fisioterapia, especialista en Ortopedia, experto certificado en evaluación ergonómica, especialista clínico en Fisioterapia Ortopédica y director de operaciones de ResilientRX, en Austin (EE. UU.), admite que las investigaciones actuales no aclaran por completo por qué aparecen las agujetas. Según Nick, posiblemente se deban a una combinación de factores como inflamación y microrroturas musculares. A día de hoy ya nadie opina que las agujetas surjan por el exceso de ácido láctico, como descartan las investigaciones recientes.

Sin embargo, un hecho importante es que no deberías guiarte por el dolor para saber si el entrenamiento ha sido un éxito o un fracaso. DiSarro afirma: "El dolor no indica automáticamente que el entrenamiento sea efectivo ni que te has esforzado demasiado o que has hecho algo mal. En realidad, depende de cómo te sientas tú y de lo que puedas aguantar".

Megan Steele, fisioterapeuta doctora en Fisioterapia, fisióloga del ejercicio y miembro adjunta de departamento en la Universidad de Mount Saint Mary, añade que el daño muscular inducido por el ejercicio suele ocurrir con más frecuencia cuando estiramos los músculos después de entrenar. Acuérdate de la tirantez de los gemelos al subir o bajar escaleras después de una sesión larga o la sensibilidad de los cuádriceps al sentarte en una silla los días después de hacer sentadillas.

"El dolor por el ejercicio lo causan el daño muscular menor, que también se llama daño muscular inducido por el ejercicio, y el proceso inflamatorio asociado que aparece por la sobrecarga mecánica de los músculos. "Este dolor suele ser más sordo e intenso y a veces aparece por toda la longitud del músculo", comenta Steele. "Son señales normales de dolor".