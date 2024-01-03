¿Deberías entrenar cuando sientes dolor?

Si es normal tener agujetas después de un entrenamiento intenso, ¿cómo puedes diferenciar un dolor normal de una lesión mayor? Nota: Si sigues teniendo el cuerpo dolorido después de una sesión de recuperación o cross training (un paseo en bici, por ejemplo), significa que necesitas un día de descanso. Hay algunas señales comunes que te ayudarán a saber si solo tienes dolor muscular y no una lesión. Por ejemplo, el dolor desaparece a las 72 horas y ya no lo sientes al descansar.

Una de las señales más reveladoras de que tienes agujetas y no te has hecho daño de verdad es que el dolor es de aparición tardía. Si te empieza a doler los días posteriores al entrenamiento, probablemente puedes asumir que son agujetas.

DiSarro explica que si el dolor muscular tarda en aparecer, puedes tranquilizarte. Esta molestia puede aparecer pasadas entre 24 y 72 horas, incluso aunque no hayas sentido dolor entre las 12 y las 24 horas tras el entrenamiento.

Sin embargo, si no tienes claro el origen de la molestia, te recomendamos tomar precauciones, descansar un día entero o pedir cita con un médico o especialista.

Si decides ir al gimnasio a pesar del dolor, podrías acudir a un fisioterapeuta o entrenador certificado (quizás puedes pedirle consejo al personal de tu gimnasio sin tener que reservar una sesión completa) para trabajar los grupos musculares que pueden estar menos afectados por las agujetas. Además, podrían recomendarte hacer un estiramiento suave o ejercicios con peso corporal.



Es normal sentir una molestia en zonas en las que no has enfocado tu entrenamiento. Steele señala que puede que notes dolor en el core y los glúteos incluso cuando te has centrado en las piernas. Si sientes un dolor agudo, ya sea durante o después del ejercicio, Steele nos avisa de que puede ser una señal de que es algo más que unas agujetas.



Aunque es normal que el dolor muscular provoque cierta tirantez, tener dolores agudos en reposo indica que es hora de consultarlo con un médico. El dolor normal tras el ejercicio se nota al hacer movimientos excéntricos que afectan a los músculos fatigados, como cuando te duelen los cuádriceps al sentarte.

De acuerdo con Steele, algunas señales anormales serían si te duele en reposo o cuando no utilizas ni contraes los músculos.

Ten en cuenta que los dolores sordos también pueden notarse en las lesiones óseas y no solo en los músculos. Habla con tu médico o especialista en medicina deportiva acerca de cualquier molestia que tengas.