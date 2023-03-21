¿Qué es el dolor muscular de aparición tardía?

De acuerdo con el American College of Sports Medicine, el DMAT es un efecto colateral del proceso de reparación muscular.

El ejercicio crea desgarros microscópicos en los músculos, una fase natural necesaria para el crecimiento. Cuando esto ocurre, el cuerpo inicia un proceso de recuperación que genera hinchazón e inflamación en el tejido. Esta inflamación es la que causa el dolor muscular, tal y como explica Matt Tanneberg, doctor en Quiropráctica y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento.

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Además, el dolor muscular de aparición tardía también aparece cuando haces un nuevo ejercicio o actividad o al entrenar a un nivel más alto que en una sesión intensa normal. Por ejemplo, levantar mucho peso, hacer más repeticiones de un ejercicio o entrenar durante más tiempo puede acabar produciendo DMAT.

Algunas partes de un ejercicio pueden generar más daño muscular que otras. El ejercicio excéntrico, también llamado negativo, es el que se asocia al dolor muscular que aparece después de entrenar, según comenta Tom Biggart, doctor en Fisioterapia y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento. Posiblemente, la razón sea que los músculos activan menos fibras musculares durante la parte excéntrica del ejercicio, y esto genera más estrés en las fibras que sí están trabajando en ese momento, de acuerdo con una evaluación publicada en mayo de 2019 en Frontiers in Physiology.

Si quieres ver movimientos excéntricos en acción, fíjate en alguien corriendo o caminando cuesta abajo. O en la parte de bajada de un curl de bíceps o una sentadilla. Poner especial énfasis en estas acciones (o hacerlas repetidamente) puede generar más agujetas que centrarte en la parte concéntrica (de acortamiento) o isométrica (estática) de un ejercicio.

El DMAT se suele notar entre 12 y 48 horas después de entrenar, pero puede durar hasta 72 horas.